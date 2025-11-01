رام تقدم أحدث بيك أب اختبارية مستوحاة من أيقونة السبعينيات.. صور

كشفت رام في معرض سيما 2025 في لاس فيجاس عن نموذجها التجريبي الجديد صاحب اللقب THE DUDE، الذي يمثل خطوة نحو اختبار أفكار مبتكرة لمستقبل شاحناتها.

تأتي سيارة رام نحو الدمج بين الأداء الكلاسيكي مع تقنيات جديدة، إضافة إلى التركيز على تحسين تجربة القيادة على الطرق الوعرة والمدن على حد سواء، مع باقة من التجهيزات وأدوات المساعدة.

رام THE DUDE

مواصفات وتجهيزات سيارة رام THE DUDE

تميزت النسخة التجريبية بتغييرات واضحة على الهيكل الخارجي، مثل توسيع العجلات والأقواس لتستوعب إطارات أكبر على الطراز الرياضي، مع إضافة صفوف تخزين وأضواء LED أمامية وخلفية مصممة لتسهيل الرحلات الطويلة.

رام THE DUDE

اللون الخارجي الجديد يتراوح بين الأخضر الداكن والرمادي المعدني، مع خطوط جانبية ناعمة تعكس الطابع الكلاسيكي الخاص بحقبة السبعينيات، بينما أضاف المصممون عناصر واقية على الصدامات والمرايا لتتحمل الطرق الصعبة، ما يجعل النسخة أقرب إلى شاحنة اختبارية قادرة على مواجهة مختلف الظروف.

رام THE DUDE

زودت السيارة بنظام تعليق قابل للتعديل مع نوابض وممتصات صدمات لتحسين ثبات الشاحنة على الطرق الوعرة، بالإضافة إلى عجلة قيادة ومقاعد مخصصة لتعزيز الراحة في الرحلات الطويلة، بينما تعمل النسخة التجريبية بمحرك هيمي V8 .

رام THE DUDE

تأتي سيارة رام THE DUDE بتعديلات خفيفة تشمل نظام سحب هواء محسن وعادم جانبي مزدوج، بالإضافة لمسات لتدفق الهواء، ومقصورة عصرية ذات مقاعد مغطاة بالجلد، مسند يد بمساحة تخزين، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

رام THE DUDE

كما تأتي السيارة بأماكن مخصصة للأكواب، ومرايات جانبية كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، شاشة طولية تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي، إلى جانب لوحة عدادات ولعرض البيانات لقائد السيارة.