أسعار نيسان التيما 2026 في السعودية | صور

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان التيما موديل 2026، وتنتمي التيما لفئة السيارات السيدان، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتم رصدها لأول مرة في فعالية أقامتها نيسان احتفالاً بنموها في الصين، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، تويوتا كامري، وهيونداي سوناتا، وكيا K5 .

نيسان التيما موديل 2026

أبعاد نيسان التيما موديل 2026

تأتى سيارة نيسان التيما موديل 2026 داخل سوق السيارات السعودي بطول 4831 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2815 مم .

محرك نيسان التيما موديل 2026

تستمد سيارة نيسان التيما موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، بجانب محرك كهربائي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 208 حصان، وبها بطارية LFP ضخمة سعة 21.1 كيلوواط/ساعة .

نيسان التيما موديل 2026

ويوجد بـ سيارة نيسان التيما موديل 2026 محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 240 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان التيما موديل 2026

زودت سيارة نيسان التيما موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، تم إعادة تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية، وبها نظام قمرة القيادة الذكية HarmonySpace 5.0 من Huawei، ونظام صوتي جديد،

سعر نيسان التيما موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة نيسان التيما موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 105 ألف ريال سعودي .

نيسان التيما موديل 2026

الفئة الثانية من سيارة نيسان التيما موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 130 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

شركة نيسان هي شركة يابانية لتصنيع السيارات، يقع مقرها الرئيسي في يوكوهاما، وتصنع مجموعة واسعة من المركبات بما في ذلك السيارات، والشاحنات، والحافلات تحت علاماتها التجارية نيسان وإنفينيتي. وتعرف الشركة بالتزامها بالابتكار والجودة، وقد وسعت عملياتها عالميًا من خلال إنشاء مصانع في مختلف البلدان حول العالم .

نيسان التيما موديل 2026

وتستثمر الشركة في التقنيات الجديدة من ضمنها، السيارات الكهربائية، وأطلقت سيارة "LEAF" الكهربائية، ودخلت في محادثات اندماج مع شركة هوندا لتكوين قوة عالمية جديدة في صناعة السيارات.

وجدير بالذكر ان شركة نيسان تتبع نهج يسمى "طريقة نيسان" يعتمد على الابتكار والتجديد في عملها اليومي لتحقيق أهدافها .