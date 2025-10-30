قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعرها 600 ألف جنيه.. سيارات مستعملة أوتوماتيك في 2025

سيارات مستعملة أوتوماتيك في 2025
سيارات مستعملة أوتوماتيك في 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بيجو 407، وفولكس فاجن جولف، وتويوتا ياريس، وبى واى دى F3، ورينو سانديرو ستيب واي .

بيجو 407 موديل 2008

تستمد سيارة بيجو 407 موديل 2008 قوتها من محرك سعة 2200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 242 ألف/كم، وتباع باللون البيج، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 407 موديل 2008

تباع سيارة بيجو 407 موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فولكس فاجن جولف موديل 2000

تحصل سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2000 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 800 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن جولف موديل 2000

يبلغ سعر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا ياريس موديل 2014

تنقل قوة سيارة تويوتا ياريس موديل 2014 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا ياريس موديل 2014

سعر سيارة تويوتا ياريس موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بى واى دى اف 3 موديل 2019

تمكنت سيارة بى واى دى اف 3 موديل 2019 من قطع مسافة 120 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بى واى دى اف 3 موديل 2019

تأتى سيارة بى واى دى اف 3 موديل 2019 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو سانديرو ستيب واي موديل 2021

تباع سيارة رينو سانديرو ستيب واي موديل 2021 باللون الذهبي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 630 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو سانديرو ستيب واي موديل 2021

تتوافر سيارة رينو سانديرو ستيب واي موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

