سوق المستعمل.. رينو داستر عائلية بـ 650 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو داستر موديل 2019، وتنتمي داستر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات رينو داستر موديل 2019 الخارجية

تظهر سيارة رينو داستر موديل 2019 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة رينو، وتم تثبيت شعار شركة رينو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج امامية وخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها قطبان تحميل تم تثبيته بسقف السيارة الخارجي .

محرك رينو داستر موديل 2019

تحصل سيارة رينو داستر موديل 2019 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 110 ألف/كم، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة رينو داستر موديل 2019 الداخلية

تمتلك مقصورة سيارة رينو داستر موديل 2019 العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية، ومراه داخلية للرؤية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها أحزمة أمان، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة .

سعر رينو داستر موديل 2019

يبلغ سعر سيارة رينو داستر موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل 650 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .