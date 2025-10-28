تبدأ من 69 ألف ريال سعودي.. سوزوكي فرونكس الأرخص ضمن فئتها

تقدم سوزوكي اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، التي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم، ومنها السيارة فرونكس، التي تعد من أبرز السيارات الاقتصادية والأرخص سعرًا وسط الفئة الرياضية بين موديلات 2026 للعلامة اليابانية سوزوكي.

وتعتمد سوزوكي فرونكس 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 101 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 137 نيوتن متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

سوزوكي فرونكس 2026

وتعمل السيارة سوزوكي فرونكس 2026 بنظام دفع أمامي للعجلات، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 21.1 كيلومترًا لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 37 لترًا.

تجهيزات ومواصفات سيارة سوزوكي فرونكس 2026

وزودت فرونكس الجديدة بمقصورة ذات خمسة مقاعد مكسوة بالقماش ، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس بقياسين مختلفين بحسب الفئة، 7 بوصات لفئة GL و9 بوصات لفئة GLX، وتدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

كما تتوفر بتقنيات إضافية مثل الشحن اللاسلكي للهاتف الذكي في الفئة الأعلى، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD)، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تهوية خلفية لتوزيع الهواء داخل المقصورة، وتتنوع أنظمة الصوت بين 4 و6 سماعات، مع مقود متعدد الوظائف.

سوزوكي فرونكس 2026

تأتي سوزوكي فرونكس 2026 بعدد من تقنيات السلامة منها ست وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، إلى جانب أنظمة مساعدة متكاملة مثل نظام منع انغلاق المكابح ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني ESP.

كما تحتوي سوزوكي فرونكس 2026 على نظام المساعدة في صعود المرتفعات، وحساسات خلفية للركن مع كاميرا للرؤية الخلفية في فئة GL، بينما تأتي الفئة العليا GLX مزودة بكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة ونظام تثبيت السرعة.

تصميم وأبعاد سيارة سوزوكي فرونكس 2026

تأتي سوزوكي فرونكس 2026 بتصميم مدمج ينتمي إلى الفئة الرياضية حيث يبلغ طولها 3,995 ملم مع خلوص أرضي قدره 170 ملم، كما تأتي مزودة بمصابيح أمامية وإضاءة نهارية بتقنية LED، ومرايا جانبية كهربائية الضبط والطي مزودة بإشارات انعطاف، إضافة إلى جنوط ألمنيوم قياس 16 بوصة.

سوزوكي فرونكس 2026

أسعار السيارة سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

تقدم السيارة سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية بثلاث فئات مختلفة، حيث تبدأ الأسعار من 69,000 ريال سعودي لفئة GL، وتصل إلى 71,530 ريال لفئة GL Plus، بينما يبلغ سعر الفئة الأعلى GLX حوالي 74,750 ريال سعودي.