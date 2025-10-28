قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة وزراء اليابان تعلن نيتها ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 صحيا ومهنيا وعاطفيا
محكمة العدل الأوروبية تصنف الحيوانات الأليفة كأمتعة على متن الطائرات
ما حقيقة حديث «قسمت يوم القيامة بيني وبينك نصفين»؟.. عطية لاشين يحسم الجدل
بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي
500 ألف دولار.. طلبات الأهلي للموافقة على رحيل ديانج في يناير
إسرائيل تدرس 5 خيارات إذا رفضت حماس تسليم رفات باقي الرهائن
بيتهموني بتضييع الوقت.. عمرو أديب يكشف عن مشكلة يتعرض لها من 30 سنة
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر
حاضنة جامعة حلوان Biocluster تطلق الدورة الثالثة لاحتضان الشركات الناشئة
سرق حقيبة فتاة أجنبية بالقاهرة.. سائق بتطبيق نقل شهير يواجه هذه العقوبة
تلقي الشكاوى والبلاغات.. مهام واختصاصات جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 69 ألف ريال سعودي.. سوزوكي فرونكس الأرخص ضمن فئتها

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
صبري طلبه

تقدم سوزوكي اليابانية مجموعة كبيرة من سياراتها داخل السوق السعودي، التي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب عناصر التصميم، ومنها السيارة فرونكس، التي تعد من أبرز السيارات الاقتصادية والأرخص سعرًا وسط الفئة الرياضية بين موديلات 2026 للعلامة اليابانية سوزوكي.

وتعتمد سوزوكي فرونكس 2026 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 101 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 137 نيوتن متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

سوزوكي فرونكس 2026

وتعمل السيارة سوزوكي فرونكس 2026 بنظام دفع أمامي للعجلات، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 21.1 كيلومترًا لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 37 لترًا.

تجهيزات ومواصفات سيارة سوزوكي فرونكس 2026

وزودت فرونكس الجديدة بمقصورة ذات خمسة مقاعد مكسوة بالقماش ، وتضم السيارة شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس بقياسين مختلفين بحسب الفئة، 7 بوصات لفئة GL و9 بوصات لفئة GLX، وتدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto. 

كما تتوفر بتقنيات إضافية مثل الشحن اللاسلكي للهاتف الذكي في الفئة الأعلى، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي (HUD)، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي مع فتحات تهوية خلفية لتوزيع الهواء داخل المقصورة، وتتنوع أنظمة الصوت بين 4 و6 سماعات، مع مقود متعدد الوظائف.

سوزوكي فرونكس 2026

تأتي سوزوكي فرونكس 2026 بعدد من تقنيات السلامة منها ست وسائد هوائية تشمل الأمامية والجانبية والستائرية، إلى جانب أنظمة مساعدة متكاملة مثل نظام منع انغلاق المكابح ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني ESP.

 كما تحتوي سوزوكي فرونكس 2026 على نظام المساعدة في صعود المرتفعات، وحساسات خلفية للركن مع كاميرا للرؤية الخلفية في فئة GL، بينما تأتي الفئة العليا GLX مزودة بكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة ونظام تثبيت السرعة.

تصميم وأبعاد سيارة سوزوكي فرونكس 2026

تأتي سوزوكي فرونكس 2026 بتصميم مدمج ينتمي إلى الفئة الرياضية حيث يبلغ طولها 3,995 ملم مع خلوص أرضي قدره 170 ملم، كما تأتي مزودة بمصابيح أمامية وإضاءة نهارية بتقنية LED، ومرايا جانبية كهربائية الضبط والطي مزودة بإشارات انعطاف، إضافة إلى جنوط ألمنيوم قياس 16 بوصة.

سوزوكي فرونكس 2026

أسعار السيارة سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية 

تقدم السيارة سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية بثلاث فئات مختلفة، حيث تبدأ الأسعار من 69,000 ريال سعودي لفئة GL، وتصل إلى 71,530 ريال لفئة GL Plus، بينما يبلغ سعر الفئة الأعلى GLX حوالي 74,750 ريال سعودي.

سوزوكي فرونكس سوزوكي فرونكس سوزوكي فرونكس 2026 مواصفات سوزوكي فرونكس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة

الواقعة

ساعداه في نقل الطفلين.. التحقيق مع صديق المتهم وسائق التوك توك في جريمة الهرم

Gmail

اختراق بيانات ضخم.. تأكيد تسريب كلمات مرور لحسابات Gmail ضمن 183 مليون حساب

صورة أرشيفية

التعليم تنفي إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس العام المقبل

ترشيحاتنا

سوزوكي سياز 2026

سعر سوزوكي سياز 2026 في السعودية

هيونداي فينيو الجديدة

رسميًا.. هيونداي تطلق الجيل الجديد من فينيو 2026

سوزوكي فرونكس موديل 2026

أسعار سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

بالصور

المستهلك توقف عن الشراء.. خبير يوضح سبب تباطؤ مبيعات سوق السيارات

السيارات
السيارات
السيارات

سبب عدم انخفاض أسعار السيارات المستعملة رغم تراجع الزيرو.. خبير يكشف

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد