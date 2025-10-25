قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات سوزوكي بالينو 2026 في السعودية

صبري طلبه

تواصل شركة سوزوكي تعزيز حضورها في السوق السعودي من خلال طرح طراز بالينو 2026، الذي يأتي كأحد أرخص موديلات العلامة اليابانية ضمن فئة الهاتشباك، حيث تبدأ أسعارها من 60,950 ريال.

محرك وأداء سيارة سوزوكي بالينو 

تعتمد سوزوكي بالينو 2026 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تبلغ 103 أحصنة وعزم دوران يصل إلى 138 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات مع نظام دفع أمامي FWD.

تأتي السيارة بمعدل استهلاك للوقود تصل إلى 19 كم لكل لتر، بينما  تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 160 كم/س.

أبعاد وتصميم السيارة سوزوكي بالينو

تأتي السيارة سوزوكي بالينو بطول 3,990 مم، وعرض 1,745 مم وارتفاع 1,500 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,520 مم وخلوص أرضي يبلغ 150 مم، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 37 لتراً، ووزنها الإجمالي يقارب 985 كجم.

تجهيزات السيارة سوزوكي بالينو

تضم سوزوكي بالينو عدد ست وسائد هوائية في الفئة الأعلى، بينما تقتصر الفئات الأساسية على وسادتين أماميتين، كما تضم السيارة أنظمة فرامل مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني لقوى الفرملة (EBD)، وتحكم في قوى الجر، إضافة إلى ثبات إلكتروني ومساعد صعود المرتفعات.

وتتوفر السيارة بمثبت للسرعة، حساسات خلفية، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، مرايات جانبية بتقنية الضبط الكهربائي، وشاشة عدادات رقمية مقاس 4.2 بوصة، إلى جانب شاشة وسطية للنظام الترفيهي قياس 9 بوصات تدعم الاتصال بالهاتف عبر Apple CarPlay وAndroid Auto.

ويتصل النظام الصوتي بست سماعات أربع رئيسية واثنتان Tweeter مع دعم خاصية العرض على الزجاج الأمامي ، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي مزود بفتحات مخصصة للمقاعد الخلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك.

أسعار السيارة سوزوكي بالينو في السوق السعودي 

تتوفر سوزوكي بالينو 2026 في السعودية عبر 3 فئات من التجهيزات، الأولى GL  بسعر  60,950 ريال، والثانية GL Plus  بسعر 62,100، بينما يبلغ السعر للفئة GLX الأعلى تجهيزًا نحو 67,275 ريال سعودي.

