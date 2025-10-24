مواصفات تسلا 3 موديل 2025 وسعرها في السعودية

تعد تسلا موديل 3 من أبرز السيارات الكهربائية التي قدمتها العلامة الأمريكية في مختلف الأسواق العالمية، واكتسب شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها العصري والتجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب الطابع الاقتصادي، حيث تعد من أرخص سيارات عائلة تسلا الكهربائية.

تقدم تسلا Model 3 2025 خيارين رئيسيين لنظام الدفع، الأول دفع خلفي (RWD) بقوة تصل إلى 286 حصانًا، والثاني دفع كلي (AWD) مع محركين كهربائيين بإجمالي قوة 523 حصانًا، ويبلغ عزم الدوران الأقصى في الفئة الأعلى 436 نيوتن.متر.

تسلا موديل 3

بهذه القدرات تتسارع السيارة تسلا موديل 3 من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.4 ثوانٍ فقط، بينما تحقق الفئة الأساسية التسارع نفسه في نحو 6.1 ثانية، وتصل السرعة القصوى إلى 201 كيلومتر في الساعة، وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 82.5 كيلوواط ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 640 كيلومترًا في الشحنة الواحدة.

تسلا موديل 3

تجهيزات تسلا 3 موديل 2025

تضم مقصورة تسلا موديل 3 شاشة مركزية كبيرة بقياس 15.4 بوصة تعمل كمركز للتحكم في معظم وظائف السيارة، إلى جانب لوحة عدادات رقمية صغيرة خلف المقود، وتضم المقصورة خمسة مقاعد مريحة بتنجيد من خامات فاخرة، وبمكيف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق مدعوم بفلتر HEPA لتنقية الهواء من الملوثات، وتتوفر السيارة بنظام صوتي فاخر يضم 17 سماعة.

تسلا موديل 3

تضم تسلا Model 3 2025 نظام التحكم في الثبات الإلكتروني ومكابح الطوارئ التلقائية ونظام الحفاظ على المسار والتحذير من التصادم الأمامي، كما تم دعم السيارة بأنظمة مراقبة النقطة العمياء وتثبيت السرعة المتكيف، بالإضافة إلى كاميرات رؤية محيطية تغطي السيارة بزاوية 360 درجة.

تسلا موديل 3

تأتي السيارة بواجهة أمامية ومصابيح تعمل بالكامل بتقنية LED ، مع تصميم السقف الزجاجي الممتد وجنوط رياضية قياسها 20 بوصة، ويبلغ طول السيارة 4.72 مترًا وعرضها 1.85 مترًا وارتفاعها 1.44 مترًا، مع قاعدة عجلات تبلغ 2.875 متر، وتبلغ سعة الصندوق الخلفي 594 لترًا

أسعار السيارة تسلا 3 موديل 2025 في السعودية

تقدم تسلا 3 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يقدر بحوالي 172,000 ريال.