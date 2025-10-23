شاهد| أودي كونسبت C الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027 الاختبارية، وتنتمي كونسبت C الكهربائية لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وظهرت في معرض IAA Mobility في ميونيخ، وتنافس سيارات فيراري و لامبورجيني الكهربائية الجديدة التي ستنتج في عام 2027 .

مواصفات أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027

تمتلك سيارة أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية مثل المتواجدة في سيارة Auto Union Type C التاريخية، وبها مصابيح LED أفقية نحيفة بتفسير جديد لشبك أودي الأمامي وتحيط بها مداخل هواء عمودية تضفي عمق بصري .

بالاضافة إلي ان سيارة أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027 بها ايضا، ذيل يميل إلى الأسفل، وبها ستائر للزجاج الخلفي، وبها مصابيح خلفية نحيفة بتقنية LED فوق ناشر الهواء، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.4 بوصة تنطوي بدقة في لوحة القيادة و مقترنة بلوحة عدادات رقمية تحافظ على المظهر المرتب والمنظم للمقصورة.

ويوجد بـ سيارة أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027، عناصر تحكم لمسية تصدر أهتزازات أسفل الشاشة المركزية، وبها زر حساس يعمل باللمس لفتح للأبواب.

محرك أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027

ستحصل سيارة أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027 علي قوتها من محرك كهربائي مثبت في الخلف وبطاريات موضوعة خلف المقاعد، وتم وضع حزم البطاريات أسفل الأرضية، وتنتج قوة 600 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة أودي في صناعة السيارات

شركة أودي تأسست علي يد أوجست هورش في عام 1909، وبدأت بإنتاج نماذج سيارات لاقت استحسان في السوق، وفي عام 1921أصبحت أودي أول مصنع ألماني للسيارات يعرض سيارة بمقود على الجانب الأيسر.

وتم أندماج Audiwerke AG مع DKW وHorch وWanderer لتشكل "أوتو يونيون إيه جي"، وهي ثاني أكبر شركة سيارات في ألمانيا آنذاك، وبعد ذلك توقفت أودي عن الوجود مؤقتًا بعد الحرب.

وتمت إعادة تأسيس الشركة باسم "Auto Union GmbH" في إنجولشتات عام 1949، وركزت في البداية على إنتاج السيارات الصغيرة والدراجات النارية.