قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
مباحثات القاهرة للفصائل الفلسطينية للتوافق حول المرحلة الثانية من خطة ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| أودي كونسبت C الكهربائية الجديدة

أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027
أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027 الاختبارية، وتنتمي كونسبت C الكهربائية لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وظهرت في معرض IAA Mobility في ميونيخ، وتنافس سيارات فيراري و لامبورجيني الكهربائية الجديدة التي ستنتج في عام 2027 .

أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027

مواصفات أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027

تمتلك سيارة أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، خطوط انسيابية مثل المتواجدة في  سيارة Auto Union Type C التاريخية، وبها مصابيح LED أفقية نحيفة بتفسير جديد لشبك أودي الأمامي وتحيط بها مداخل هواء عمودية تضفي عمق بصري .

أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027 بها ايضا، ذيل يميل إلى الأسفل، وبها ستائر للزجاج الخلفي، وبها مصابيح خلفية نحيفة بتقنية LED فوق ناشر الهواء، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.4 بوصة تنطوي بدقة في لوحة القيادة و مقترنة بلوحة عدادات رقمية تحافظ على المظهر المرتب والمنظم للمقصورة.

ويوجد بـ سيارة أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027، عناصر تحكم لمسية تصدر أهتزازات أسفل الشاشة المركزية، وبها زر حساس يعمل باللمس لفتح للأبواب.

محرك أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027

ستحصل سيارة أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027 علي قوتها من محرك كهربائي مثبت في الخلف وبطاريات موضوعة خلف المقاعد، وتم وضع حزم البطاريات أسفل الأرضية، وتنتج قوة 600 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027

تاريخ شركة أودي في صناعة السيارات

شركة أودي تأسست علي يد أوجست هورش في عام 1909، وبدأت بإنتاج نماذج سيارات لاقت استحسان في السوق، وفي عام 1921أصبحت أودي أول مصنع ألماني للسيارات يعرض سيارة بمقود على الجانب الأيسر.

وتم أندماج Audiwerke AG مع DKW وHorch وWanderer لتشكل "أوتو يونيون إيه جي"، وهي ثاني أكبر شركة سيارات في ألمانيا آنذاك، وبعد ذلك توقفت أودي عن الوجود مؤقتًا بعد الحرب.

أودي كونسبت C الكهربائية موديل 2027

وتمت إعادة تأسيس الشركة باسم "Auto Union GmbH" في إنجولشتات عام 1949، وركزت في البداية على إنتاج السيارات الصغيرة والدراجات النارية. 

أودي كونسبت C الكهربائية أودي كونسبت C كونسبت C الكهربائية موديل 2027 مواصفات أودي كونسبت C الكهربائية C الكهربائية موديل 2027

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

بحضور وزير الثقافة.. القومي للمرأة ينظم ندوة "رسائل .. نساء أكتوبر"

بحضور وزير الثقافة.. القومي للمرأة ينظم ندوة "رسائل .. نساء أكتوبر"

وزير الزراعة

وزير الزراعة: الشراكة مع أفريقيا ضرورة إستراتيجية ومصر دائما تسعد بتقديم ونقل خبراتها للأشقاء

معرض كنوز الفراعنة

روما تستقبل معرض "كنوز الفراعنة" .. شاهد

بالصور

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين
القوات المسلحة تشارك عدد من دول الكومنولث الإحتفال السنوى لإحياء الذكرى 83 لضحايا معركة العلمين

فيديو

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد