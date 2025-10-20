تختار إيه.. ساوايست اس 09 أم إم جى إتش إس 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ساوايست اس 09 و ام جى اتش اس موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

زودت سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

تستمد سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 221 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 1.8 كيلووات/ساعة .

سعر ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 575 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ساوايست اس 09 موديل 2026

ساوايست اس 09 موديل 2026

تحتوي سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات، ونظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك ساوايست اس 09 موديل 2026

ساوايست اس 09 موديل 2026

تنقل قوة سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وتحتاج إلي 8.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سعر ساوايست اس 09 موديل 2026

ساوايست اس 09 موديل 2026

تباع سيارة ساوايست اس 09 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 499 ألف جنيه .