مواصفات سيتروين C4X موديل 2026 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيتروين C4X موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C4X موديل 2026، وتنتمي C4X لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه .

مواصفات سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

زودت سيارة سيتروين C4X موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها فتحة سقف بانوراما، وباور ستيرنج، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وتكييف، وبها نظام اقفال للأبواب تعمل باللمس، وبها ريموت كنترول، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها مثبت سرعة، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، وبها زر تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية .

وسائل الأمان بـ سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

تمتلك سيارة سيتروين C4X موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، ESP، وبها حساسات للركن، وبها وسائد هوائية جانبية، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات خلفيه للركن، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

تستمد سيارة سيتروين C4X موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتحتاج إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 44 لتر .

أبعاد سيتروين C4X موديل 2026

سيتروين C4X موديل 2026

تأتى سيارة سيتروين C4X موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4600 مم، وعرض 1834 مم، وارتفاع 1525 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .