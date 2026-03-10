محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»

علَقَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق على خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره طلائع الجيش بنتيجة 1-2 ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز، والتي جمعت الفريقين مساء أمس الاثنين على ستاد الكلية الحربية.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: الأهلي استحق الخسارة أمام طلائع الجيش ، والأخير كان الأفضل على مدار شوطي المباراة، كما أن لاعبي الأحمر كانوا خارج الخدمة تماماً، وهناك علامات استفهام كبيرة حول سوء الأداء في المباريات الأخيرة حتى في حالة الفوز.

وأضاف: صفقات الأهلي هذا الموسم سواءً الصيفية أو الشتوية ، لم تقدم المنتظر حتى الآن ، وعلى رأسها أحمد سيد زيزو القادم من الزمالك ، فلم يقدم أي شيء يُذكر حتى الآن، وما زاد الأمر سوءاً أنه يعترض على استبداله من المباريات، وهناك حالة من التفكك داخل غرفة ملابس الفريق منذ قدومه في الميركاتو الصيفي الماضي، ومن قبله إمام عاشور الذي أثار العديد من الأزمات منذ انضمامه إلى الأحمر.