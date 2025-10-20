كيا سبورتاج وكورولا .. سيارات جديدة 2026 في السوق المصري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.



وتتوافر تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيتور X70، وشيرى تيجو 4 برو ، وكيا سبورتاج، وتويوتا كورولا ، وساوايست اس 06 .

جيتور X70 موديل 2026

تستمد سيارة جيتور X70 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وعزم دوران 230 نيوتن/متر .

جيتور X70 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيتور X70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 30 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور X70 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 150 ألف جنيه .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

تنتج سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 قوة 145 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيريو، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 915 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 980 ألف جنيه .

كيا سبورتاج موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 يصل إلي 54 لتر، وعزم دورانها 265 نيوتن/متر، وبها قوة 180 حصان، ومحرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سبورتاج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 في سوق السيارات المصري تباع بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 في سوق السيارات المصري تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 في سوق السيارات المصري تباع بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 في سوق السيارات المصري تباع بسعر 2 مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 في سوق السيارات المصري تباع بسعر 2 مليون و 249 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

تتسارع سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12 ثانية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود 50 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر .

تويوتا كورولا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

ساوايست اس 06 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 يصل إلي 57 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر .

ساوايست اس 06 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 249 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 384 ألف جنيه .