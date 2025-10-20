قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

اركب ميتسوبيشي إكسباندر أوتوماتيك بـ 800 ألف جنيه فقط

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019
ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019، وتنتمي إكسباندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019 الخارجية

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019

تمتلك سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية .

محرك ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019

تستمد سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون النبيتي .

مقصورة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019 الداخلية

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019

زودت مقصورة سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية.

سعر ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019

تباع سيارة ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2019

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا يقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

