قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
أدعية الرسول في الصلاة.. احفظها ولا تفوت ثوابها
تباين أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
دهس أب وابنه في مشاجرة بمدرسة دولية في الشيخ زايد.. والأم تكشف التفاصيل
المغرب بطلا لكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين
أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. والنوع اللازم لنمو العضلات
هل يصل ثواب الصدقة التي نقدمها للميت؟.. الأزهر يوضح الحقيقة
بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟
أسعار الحديد اليوم الإثنين 20-10-2025 محليا وعالميا
مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل عجلات قطار بمزلقان مغاغة في المنيا
نهائي مونديال الشباب.. المغرب يضاعف التقدم أمام الأرجنتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمظهر رياضي.. مواصفات مازدا CX60 موديل 2026 الجديدة

مازدا CX-60 موديل 2026
مازدا CX-60 موديل 2026
صبري طلبه

تعزز مازدا اليابانية العريقة من تألقها في الأسواق العالمية، بعد طرح نسختها الجديدة CX60 موديل 2026، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تقدم مازدا CX-60 موديل 2026 مجموعة من خيارات المحركات، حيث يأتي الخيار الأساسي بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، يولد قوة تبلغ 192 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 261 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بنظام الدفع الخلفي، واستهلاك وقود بنسبة 14.1 كيلومتر لكل لتر.

مازدا CX-60 موديل 2026

أما النسخة الأعلى تجهيزًا، فهي مدعومة بمحرك تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.3 لتر يعمل بتناغم مع نظام هجين خفيفMHEV ، ما يمنحه قوة إجمالية تصل إلى 301 حصان، مع عزم دوران يبلغ 603 نيوتن متر، هذا المحرك يتصل أيضًا بناقل أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كليAWD .

مازدا CX-60 موديل 2026

تصميم وأبعاد مازدا CX60 موديل 2026

يبلغ طول السيارة مازدا CX60 موديل 2026 نحو 4,740 مم، وبعرض يبلغ 1,890 مم، وبارتفاع 1,687 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,870 مم، مع المصابيح الأمامية والخلفية التي تعمل بتقنية LED ، إضافة إلى إضاءة نهارية أمامية، وبجنوط ألمنيوم بقياس 20 بوصة، ومرايا جانبية كهربائيًا مع إشارات انعطاف مدمجة في الفئات الأعلى، كما تضيف فتحة سقف بانورامية.

مازدا CX-60 موديل 2026

تجهيزات مازدا CX60 موديل 2026

تأتي مازدا CX60 موديل 2026 مزودة بعدد 7 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة قياسية مثل مانع انغلاق المكابح ABS، وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TCS، بالإضافة إلى حساسات وكاميرا خلفية لمساعدة السائق في عمليات الركن.

كما تضم مثبت سرعة متكيف، نظام مكابح طوارئ أوتوماتيكي مع مساعد تفادي الاصطدام، تنبيه عند مغادرة المسار مع مساعد للبقاء داخله، مراقبة النقطة العمياء، تنبيه حركة المرور الخلفية، مساعد نزول المنحدرات، ومراقبة إجهاد السائق، إضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

مازدا CX-60 موديل 2026

المقصورة مجهزة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 12 بوصة، تدعم أنظمة الملاحة والوسائط المتعددة، بينما يتكامل نظام الصوت الفاخر من Bose في فئة High Plus، ويضاف إلى ذلك شاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD ، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ومكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج، عجلة قيادة متعددة الوظائف مالتي فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية.

مازدا مازدا CX 60 سيارة مازدا CX 60 مواصفات مازدا CX 60 CX60 موديل 2026 مازدا  CX60 موديل 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميًا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 رسميا في مصر.. متى يتم تأخير الساعة؟

وزارة الداخلية

الداخلية: إنهاء خدمة فرد الشرطة تجاوز فى حق مواطن

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تحرش عامل بكوافير حريمي بفتاة في التجمع

مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

لا للملوك | مظاهرات ضد ترامب.. ملايين الأمريكيين في شوارع الولايات المتحدة

كروان مشاكل

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل بسبب فيديوهات منافية للآداب

ترشيحاتنا

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في أحدث ظهور.. صور

عروسة صينية

عروس صينية تلغي زفافها وتطالب برسوم "عناق" بقيمة 4200 دولار

البواسير

إزاى تحمى نفسك من البواسير .. إليك طرقا سهلة

بالصور

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه
صدى البلد يهنئ الزميل عمرو ممدوح بمناسبة حفل زفافه

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد