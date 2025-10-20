بمظهر رياضي.. مواصفات مازدا CX60 موديل 2026 الجديدة

تعزز مازدا اليابانية العريقة من تألقها في الأسواق العالمية، بعد طرح نسختها الجديدة CX60 موديل 2026، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

تقدم مازدا CX-60 موديل 2026 مجموعة من خيارات المحركات، حيث يأتي الخيار الأساسي بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، يولد قوة تبلغ 192 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 261 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بنظام الدفع الخلفي، واستهلاك وقود بنسبة 14.1 كيلومتر لكل لتر.

مازدا CX-60 موديل 2026

أما النسخة الأعلى تجهيزًا، فهي مدعومة بمحرك تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.3 لتر يعمل بتناغم مع نظام هجين خفيفMHEV ، ما يمنحه قوة إجمالية تصل إلى 301 حصان، مع عزم دوران يبلغ 603 نيوتن متر، هذا المحرك يتصل أيضًا بناقل أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع كليAWD .

مازدا CX-60 موديل 2026

تصميم وأبعاد مازدا CX60 موديل 2026

يبلغ طول السيارة مازدا CX60 موديل 2026 نحو 4,740 مم، وبعرض يبلغ 1,890 مم، وبارتفاع 1,687 مم، فيما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,870 مم، مع المصابيح الأمامية والخلفية التي تعمل بتقنية LED ، إضافة إلى إضاءة نهارية أمامية، وبجنوط ألمنيوم بقياس 20 بوصة، ومرايا جانبية كهربائيًا مع إشارات انعطاف مدمجة في الفئات الأعلى، كما تضيف فتحة سقف بانورامية.

مازدا CX-60 موديل 2026

تجهيزات مازدا CX60 موديل 2026

تأتي مازدا CX60 موديل 2026 مزودة بعدد 7 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة قياسية مثل مانع انغلاق المكابح ABS، وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TCS، بالإضافة إلى حساسات وكاميرا خلفية لمساعدة السائق في عمليات الركن.

كما تضم مثبت سرعة متكيف، نظام مكابح طوارئ أوتوماتيكي مع مساعد تفادي الاصطدام، تنبيه عند مغادرة المسار مع مساعد للبقاء داخله، مراقبة النقطة العمياء، تنبيه حركة المرور الخلفية، مساعد نزول المنحدرات، ومراقبة إجهاد السائق، إضافة إلى كاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

مازدا CX-60 موديل 2026

المقصورة مجهزة بشاشة معلومات وترفيه بقياس 12 بوصة، تدعم أنظمة الملاحة والوسائط المتعددة، بينما يتكامل نظام الصوت الفاخر من Bose في فئة High Plus، ويضاف إلى ذلك شاشة عرض على الزجاج الأمامي HUD ، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ومكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج، عجلة قيادة متعددة الوظائف مالتي فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية.