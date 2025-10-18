مرسيدس Himalaya.. سيارة مغطاة بغبار الألماس وبسعر خيالي

كشفت شركة Carlex Design المتخصصة في تعديل السيارات الفاخرة عن واحدة من أكثر إبداعاتها تميزًا حتى الان، وهي نسخة "Himalaya" من مرسيدس AMG G63، والتي تُعد تجربة فريدة مننوعها أقرب إلى التحفة الفنية المتحركة.

هذه النسخة الفريدة تأتي ضمن إصدار محدود لا يتجاوز سبع وحدات فقط عالميًا، تم تخصيص كل واحدة منها لطراز مختلف من أفخم السيارات في العالم، أبرزها رولز رويس كولينان، ومرسيدس G-Class، والسيارة لامبورجيني أوروس.

ما يجعل G63 Himalaya خارجة عن المألوف بحق هو استخدام أكثر من كيلوجرام من غبار الألماس الطبيعي في تركيب الطلاء الخارجي، ما يعادل حوالي 2.2 باوند من الألماس الخام، مدمج داخل طبقات الطلاء الأبيض اللامع، والنتيجة انعكاس ضوئي يحاكي ضوء القمر على قمم الهيمالايا الثلجية، ليمنح السيارة حضورًا أسطوريًا يخطف الأنظار على الطريق.

قوة AMG الجبارة لا تزال نابضة

مازالت السيارة Carlex تعتمد على الجانب الميكانيكي الخاص بالنسخة الأصلية المزودة بمحرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.0 لتر من AMG، الذي يولد 577 حصانًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء وتقنية الجر الكلي للعجلات.

داخلية Himalaya وتصميمها الخارجي

تدخل المقصورة في عالم من الرفاهية المطلقة، حيث استخدمت Carlex جلد "هيمالايا" النادر المأخوذ من تمساح المياه المالحة، هذا النوع من الجلد يُد من أغلى وأندر المواد الطبيعية المستخدمة في عالم التصميم، وتبلغ قيمته عشرات آلاف الدولارات للمتر الواحد.

كما تم دمج الجلد الأبيض والبني الفاتح مع قماش Alcantara على الأسقف والأعمدة، لتقديم تباين لوني يوازن بين الأناقة الكلاسيكية والحداثة، بالإضافة إلى مقاعد كهربائية التحكم، وشاشات داخلية تضيف مفهوم عصري، ونظام صوتي ترفيهي عالي الأداء ومكيف هواء أوتوماتيكي.

أعادت Carlex إحياء مفهوم الريترو مودرن من خلال مزيج تصميمي فريد، الشبك الأمامي يحمل شعار "Retro" الحصري، بينما تم تطعيم الهيكل بإضافات كرومية لامعة على المصدات وواجهة السيارة، وتكتمل الصورة بحزمة widebody خاصة تضم أقواس عجلات ضخمة، جنوط ألومنيوم ذات طابع كلاسيكي، وإطارات بيضاء اللون مستوحاة من حقبة السبعينيات.

سعر السيارة Himalaya المعدلة

يقدر سعر السيارة Carlex بحوالي 1.7 مليون دولار أمريكي.