5 سيارات زيرو في السوق المصري أكثر توفيرًا للوقود.. بالأسعار

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة موفرة للوقود، حيث أصبحت تلك النقطة مهمة لدى الكثير، وسط التنوع الموجود داخل السوق المصري، سواء من ناحية القدرات الفنية والتقنية، والسيارات المطروحة حسب بلد المنشأ، وبالإضافة إلى تعدد التصميمات.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو في السوق المصري أكثر توفيرًا للوقود

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد السيارة بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، و تستهلك السيارة نسبة من الوقود تقدر بحوالي 5.6 لترًا، عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، بينما يبلغ سعرها 670,000 جنيه لموديلات 2026.

سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت

تقدم السيارة بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 81 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك، ومعدل استهلاك للوقود يقارب 4 لترات لكل 100 كيلومتر، بينما يبلغ سعر السيارة سوزوكي سويفت 2025 نحو 849,900 جنيه

اوبل كورسا

اوبل كورسا

تقدم السيارة أوبل كورسا بمحرك سعة 1200 سي سي "تيربو"، بقوة قدرها 130 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع إمكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لتر/100 كيلومتر، ويبلغ سعر السيارة موديل 2026 نحو 1,150,000 جنيه.

إم جي 5

تستغرق السيارة قياسيًا مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية، للتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة، بينما تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 120 حصانا و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 5.5 لتر/100 كم، وتتراح أسعار السيارة بين 799,990 جنيه و 899,990 جنيه.

نيسان جوك

نيسان جوك

زودت السيارة نيسان جوك بناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، متصل بمحرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 115 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 200 نيوتن متر، وتتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 10.4 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاك الوقود بنسبة 4.8 لتر لكل 100 كم، وتتراوح أسعارها بين 1,075,000 جنيه و 1,175,000 جنيه.