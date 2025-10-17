قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أودي الألمانية تقدم Q3 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

أودي Q3
أودي Q3
صبري طلبه

قدمت أودي الألمانية نسختها الجديدة كليًا من سيارة Q3، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، بتحديثات متطورة تشمل التصميم والتكنولوجيا والأداء. 

ورغم أن المظهر الخارجي لا يبتعد كثيرًا عن الجيل السابق، إلا أن الجيل الجديد جاء ليقدم نقلة نوعية في الذكاء التفاعلي والتقنيات الموجهة لتحسين تجربة القيادة.

 أودي Q3

وتعتمد Q3 على قاعدة عجلات بطول 2.68 متر، كما يأتي المقعد الخلفي متحركاً لتوفير مرونة أكبر بين المساحة المخصصة للركاب وسعة التخزين.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 488 لتراً قابلة للتوسيع إلى 575، ثم إلى 1386 لتراً عند طي المقاعد، أما في فئة "سبورتباك"، تنخفض سعة التخزين بحوالي 100 لتر.

نظام هجين بمدى كهربائي يصل إلى 119 كيلومتراً

تم تعزيز النسخة الهجينة من Q3 ببطارية بسعة 25.7 كيلوواط/ساعة، ما يمنح السيارة مدى كهربائي يصل إلى 119 كيلومتراً عند القيادة الصافية بالمحرك الكهربائي.

ويمكن شحنها بتيار مستمر حتى 50 كيلوواط، كما يمكن للمحرك الكهربائي قيادة السيارة بسرعة تصل إلى 140 كيلومتراً في الساعة، قبل أن يتدخل محرك البنزين تلقائيًا عند الحاجة.

وتقدم أودي مجموعة متنوعة من خيارات المحرك لتلبية مختلف الاحتياجات، تشمل الخيارات محرك بنزين سعة 1.5 لتر بقوة تصل إلى 204 حصان، ومحرك آخر سعة 2.0 لتر بقوة 265 حصان.

 أودي Q3

بالإضافة إلى فئة بمحرك ديزل سعة 2.0 لتر بقوة 150 حصان، كما يمكن تجهيز الفئات الأعلى بنظام الدفع الرباعي لمن يبحثون عن مزيد من الثبات والأداء الرياضي.

وأبرز الابتكارات في Q3 الجديدة تبرز في نظام الإضاءة الأمامي الذي يعتمد على تقنية LED المتطورة بتقنية النقاط الدقيقة، حيث يحتوي كل مصباح على ما يقرب من 25,600 نقطة ضوئية.

لا تقتصر هذه التقنية على الإضاءة الجمالية، بل تقوم برسم خطوط على الطريق لإرشاد السائق إلى المسار، وتحذر من اقتراب السيارات عند التجاوز، وتضيء الطريق الجانبي قبل تغيير المسار، ما يعزز من أمان القيادة..

خيارات التصميم لسيارة أودي الجديدة 

تتوفر السيارة بطرازين رئيسيين الأول تقليدي بباب خلفي عمودي يعكس الطابع العملي، والثاني "سبورتباك" بباب خلفي مائل وسقف أكثر انسيابية، يمنحها طابعًا رياضيًا أقرب إلى سيارات الكوبيه.

 أودي Q3

ومن الداخل، شهدت Q3 إعادة هندسة شاملة لمفهوم التفاعل بين السائق وأنظمة السيارة، فقد تم الاستغناء عن الأعمدة التقليدية للتحكم، وتم استبدالها بأزرار متطورة مدمجة في إطار رقمي يحيط بعجلة القيادة بانسيابية يضم غالبية وظائف السيارة.

أسعار السيارة أودي Q3 عالميًا

تبدأ أسعار أودي Q3 الجديدة في السوق الألماني من 44,600 يورو، فيما تتطلب فئة سبورتباك إضافة 1,850 يورو. 

أودي Q3 أودي Q3 سيارة أودي Q3 السيارة أودي Q3 أودي Q3 الجديدة

