أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

اشتباكات بين حماس و مجموعات خارجة عن القانون في غزة
فنزويلا تغلق سفارتها في النرويج بعد منح نوبل للسلام لزعيمة المعارضة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 14-10-2025
شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب
الشرع: لا نريد خوض أي حروب.. ولا نشكل تهديداً لإسرائيل
سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
مصر صوت السلام.. البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشيد بقمة شرم الشيخ للسلام
بعد توقيع اتفاق غزة.. مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا لدعم الفلسطينيين
رئيس مدغشقر يكشف: تعرضت لمحاولة اغتيال
اليوم.. نظر دعوى تعويض ضد الزمالك بسبب ظهور رقم سيدة فى إعلان الدباغ
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء
أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
تواصل بي واي دي الصينية من تعزيز تواجدها في عالم السيارات الكهربائية؛ بعد الكشف عن السيارة ليوبارد 5 موديل 2025، والتي ظهرت عبر مجموعة من الصور الجديدة، والتي تعكس مفهوم الـ SUV الرياضي، مع تمتعها بمقصورة عصرية وباقة من التجهيزات.

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة
يشهد سوق السيارات المحلي المصري عودة النشاط التدريجي في مبيعات السيارات الجديدة "الزيرو"، مدعوما بموجة من التخفيضات الكبيرة التي أعلنتها الشركات والوكلاء، والتي وصلت في بعض الطرازات إلى مئات الالاف من الجنيهات.

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على باقة كبيرة من الطرازات المختلفة، منها إصدارات شيفروليه، منها النسخة الشهيرة أوبترا، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، واستطاعت هذه السيارة باختلاف أجيالها أن تحقق شعبية كبيرة منذ انطلاقها، كواحدة من أبرز السيارات التي قدمتها شيفروليه في السوق المصري.

تبدأ من 63 ألف ريال.. أسعار أرخص سيارة تقدمها تويوتا في السعودية
تعتبر السيارة تويوتا ياريس من أرخص السيارات التي تحمل العلامة اليابانية في السوق السعودي، بين موديلات 2026 الجديدة، حيث تقدم بعدد من الفئات، وبأسعار تبدأ تحديدًا من 63,825 ريالا سعوديا.

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر
يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض. 

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار شرم الشيخ فور وصوله لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، و استقل الرئيسين سيارة "الوحش" للوصول لمكان انعقاد القمة.

سرقات محطات شحن السيارات الكهربائية تجتاح 5 دول

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

