أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور

تواصل بي واي دي الصينية من تعزيز تواجدها في عالم السيارات الكهربائية؛ بعد الكشف عن السيارة ليوبارد 5 موديل 2025، والتي ظهرت عبر مجموعة من الصور الجديدة، والتي تعكس مفهوم الـ SUV الرياضي، مع تمتعها بمقصورة عصرية وباقة من التجهيزات.

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

يشهد سوق السيارات المحلي المصري عودة النشاط التدريجي في مبيعات السيارات الجديدة "الزيرو"، مدعوما بموجة من التخفيضات الكبيرة التي أعلنتها الشركات والوكلاء، والتي وصلت في بعض الطرازات إلى مئات الالاف من الجنيهات.

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على باقة كبيرة من الطرازات المختلفة، منها إصدارات شيفروليه، منها النسخة الشهيرة أوبترا، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، واستطاعت هذه السيارة باختلاف أجيالها أن تحقق شعبية كبيرة منذ انطلاقها، كواحدة من أبرز السيارات التي قدمتها شيفروليه في السوق المصري.

تبدأ من 63 ألف ريال.. أسعار أرخص سيارة تقدمها تويوتا في السعودية

تعتبر السيارة تويوتا ياريس من أرخص السيارات التي تحمل العلامة اليابانية في السوق السعودي، بين موديلات 2026 الجديدة، حيث تقدم بعدد من الفئات، وبأسعار تبدأ تحديدًا من 63,825 ريالا سعوديا.

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطار شرم الشيخ فور وصوله لحضور قمة شرم الشيخ للسلام، و استقل الرئيسين سيارة "الوحش" للوصول لمكان انعقاد القمة.