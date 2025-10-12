أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026 .. كم سعرها؟

تقدم كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عدد كبير ومتنوع من الإصدارات في السوق السعودي، تتنوع من ناحية القدرات الفنية، وعناصر التصميم، بالإضافة على عامل السعر.

وتعتبر السيارة بيجاس، هي الأرخص سعرا من سيارات كيا المكروحة في السعودية ضمن موديلات 2026، حيث تقدم بأسعار تبدأ من 53,154 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كيا بيجاس

تنتمي السيارة كيا بيجاس إلى الطرازات الاقتصادية، حيث تستهلك نسبة من الوقود قدرها 1 لتر لكل 17.8 كيلومتر، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء.

ودعمت السيارة كيا بيجاس بمحرك رباعي الاسطوانات، 4سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 95 حصاناً، و132 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تعتمد السيارة كيا بيجاس من الناحية الفنية على تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، بينما زودت بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية قياسها 7 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي.

وتضم السيارة كيا بيجاس بجنوط قياس 14 بوصة، مع إضاءة نهارية، مصابيح حادة الشكل، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، حساسات ركن، كاميرا، مرايات كهربائية مزودة بشرائط ضوئية.

حصلت السيارة كيا بيجاس على وسائد هوائيه ثنائية للحماية من الصدمات، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، بالإضافة إلى مكيف هواء يدوي، مقاعد قماشية بعدد 5، وفتحة سقف كهربائية حسب الفئة المقدمة.

أسعار السيارة كيا بيجاس موديل 2026 في السعودية

تقدم الفئة الأولى LX1 من سيارة كيا بيجاس في السوق السعودي بسعر 53,154 ريال، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية LX2 والثالثة EX بين 54,865 ريال و58,288 ريال سعودي.