كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026 .. كم سعرها؟

كيا بيجاس
كيا بيجاس
صبري طلبه

تقدم كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عدد كبير ومتنوع من الإصدارات في السوق السعودي، تتنوع من ناحية القدرات الفنية، وعناصر التصميم، بالإضافة على عامل السعر.

وتعتبر السيارة بيجاس، هي الأرخص سعرا من سيارات كيا المكروحة في السعودية ضمن موديلات 2026، حيث تقدم بأسعار تبدأ من 53,154 ريال سعودي.

مواصفات السيارة كيا بيجاس 

تنتمي السيارة كيا بيجاس إلى الطرازات الاقتصادية، حيث تستهلك نسبة من الوقود قدرها 1 لتر لكل 17.8 كيلومتر، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء.

كيا بيجاس 

ودعمت السيارة كيا بيجاس بمحرك رباعي الاسطوانات، 4سلندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 95 حصاناً، و132 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تعتمد السيارة كيا بيجاس من الناحية الفنية على تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، بينما زودت بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية قياسها 7 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي.

كيا بيجاس 

وتضم السيارة كيا بيجاس بجنوط قياس 14 بوصة، مع إضاءة نهارية، مصابيح حادة الشكل، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، حساسات ركن، كاميرا، مرايات كهربائية مزودة بشرائط ضوئية.

حصلت السيارة كيا بيجاس على وسائد هوائيه ثنائية للحماية من الصدمات، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل، بالإضافة إلى مكيف هواء يدوي، مقاعد قماشية بعدد 5، وفتحة سقف كهربائية حسب الفئة المقدمة.

كيا بيجاس 

أسعار السيارة كيا بيجاس موديل 2026 في السعودية 

تقدم الفئة الأولى LX1 من سيارة كيا بيجاس في السوق السعودي بسعر 53,154 ريال، بينما تتراوح أسعار الفئة الثانية LX2 والثالثة EX بين 54,865 ريال و58,288 ريال سعودي.

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

