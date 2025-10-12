قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 أخطاء خاطئة في مطبخك قد تصيبك بالتسمم الغذائي
تحية خاصة .. كير ستارمر يتوجّه إلى مصر لحضور قمة السلام في شرم الشيخ
رسالة إنسانية من محمد طارق أضا إلى زوّار حسن شحاتة: «خافوا عليه»
اتحاد طنجة يُهدّد بالتصعيد ضد الزمالك بسبب مستحقات عبد الحميد معالي
الخارجية القطرية تحثّ باكستان وأفغانستان على الحوار لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي
مسئول بحماس: غدًا بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه.. وكفى ظلمًا للمجلس الحالي
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم كوبرا فورمينتور VZ5 موديل 2026 الجديدة| صور

صبري طلبه

تعود كوبرا فورمينتور VZ5موديل 2026 لتشعل منافسات سيارات SUV الرياضية من جديد في الأسواق العالمية، مستفيدة من إرث الأداء العالي بفضل محرك خماسي الأسطوانات الشهير من أودي.

هذه العودة لا تقتصر على تحديث طراز سابق، بل تمثل إعادة تعريف للفخامة الديناميكية ضمن فئتها، مع لمسة أوروبية تجمع بين الهندسة الألمانية والديناميكية الإسبانية، لتقدم تجربة قيادة مميزة ذات طابع رياضي.

كوبرا فورمينتور VZ5

وكشفت كوبرا أن هذا الطراز سينتج بأعداد محدودة لا تتجاوز 4,000 نسخة عالميًا، ما يجعله قطعة نادرة ستجذب أنظار عشاق السيارات الرياضية الباحثين عن التفرد والأداء الفائق.

تصميم وأداء كوبرا فورمينتور VZ5

تظهر فورمينتور VZ5 شخصية هجومية واضحة، تبدأ من واجهتها الأمامية الجديدة كليًا والتي تتضمن شبكًا أسود لامعًا وصدامات سفلية معاد تصميمها لتحسين الانسيابية الهوائية، مع أقواس العجلات العريضة مدعومة بعجلات معدنية رياضية قياس 20 إنش مصممة لتقليل الوزن وتعزيز الأداء.

كوبرا فورمينتور VZ5

تأتي مقصورة فورمينتور VZ5 بتجهيزات مستوحاة من سيارات السباق، أبرزها المقاعد الرياضية ذات الدعم الجانبي العميق المغطاة بجلود فاخرة وتطريزات نحاسية دقيقة تضفي طابعًا حصريًا، وتتكامل هذه اللمسات الفاخرة مع شاشة عدادات رقمية متطورة، وواجهة معلومات وترفيه.

كوبرا فورمينتور VZ5

في عمق الأيقونة الإسبانية، ينبض محرك TFSI سعة 2.5 لتر مزود بشاحن توربيني وخمس أسطوانات، وهو نفس المحرك الذي تنتجه أودي، حيث يولد قوة تبلغ 385 حصانًا وعزم دوران يقارب 480 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات بنظام القابض المزدوج DCT، مع نظام الدفع الكلي الذكي AWD توزيع القوة على العجلات الأربع.

كوبرا فورمينتور كوبرا فورمينتور  VZ5 كوبرا فورمينتور VZ5موديل 2026 سيارة كوبرا فورمينتور VZ5موديل 2026

