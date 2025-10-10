بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟

تتنوع الإصدارات الصينية المقدمة في أسواق السيارات العالمية، منها طرازات جيلي، والتي تقدم النسخة GX3 برو 2026 ضمن الفئة الرياضية صغيرة الحجم، حيث تتمتع بعدد من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب قدراتها الفنية.

أداء جيلي GX3 PRO

تستمد السيارة جيلي GX3 PRO قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على توليد 102 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوعCVT.

جيلي GX3 PRO

أما استهلاك الوقود فيبلغ لتر واحد لكل 14.9 كيلومتر، ما يجعلها من أكثر السيارات الموفرة في الوقود، بينما تعتمد من الناحية الفنية على تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تجهيزات ومواصفات جيلي GX3 PRO

زودت السيارة جيلي GX3 PRO بوسادتين هوائيتين في الأمام؛ لحماية السائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبنظام التحكم في الجر TCS ونظام الثبات الإلكتروني ESC، حساسات ركن وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية.

جيلي GX3 PRO

وتتسع مقصورة السيارة لـ 5 ركاب مع توزيع مقاعد، مع شاشة عدادات رقمية بقياس 3.5 بوصة، وشاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 8 بوصات، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، مكيف هواء إلكتروني، عجلة قيادة متعددة الوظائف، قفل مركزي للأبواب، 4 نوافذ كهربائية.

جيلي GX3 PRO

أبعاد السيارة جيلي GX3 PRO

ترتكز جيلي GX3 PRO على قاعدة عجلات بطول 2480 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4005 مم، و1706 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1575 مم، بالإضافة إلى مصابيح حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية المظهر، إشارات ضوئية ناحية المرايات الجانبية.