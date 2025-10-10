قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قيادي بـ فتح: الرئيس السيسي أوقف أخطر مشروع تهجيري في تاريخ غزة
هل مال الرجل لزوجته أم لأمه؟.. الإفتاء تحسم الجدل بـ5 أمور
أمين الإفتاء يحذر من منصة ألعاب شهيرة: تهدد أخلاق الأطفال وتسبب أضرارا لهم
تفضيلات القراءة لدى المراهقين.. اتفاق تعاون بحثي بين جامعة حلوان والأعلى للثقافة
بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟
ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية
شهادات مؤلمة في برنامج ست ستات: مضاعفات التجميل كادت تودي بحياة فنانة
النائب محمد أبو العينين يتقدم بالعزاء للمهندس إبراهيم محلب في وفاة شقيقته
مصطفى بكري: قالوا عن مصر إنها خرجت من اللعبة فعادت تكتب قواعدها
محمد نجاتي: اتفاق غزة انتصار للعدالة.. وموقف مصر سيُخلَّد في التاريخ
تقارير إعلامية: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب في مصر
برابط التسجيل.. الشروط العامة والصحية للتقديم في حج القرعة لـ وزارة الداخلية 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم صغير الحجم.. ماذا تقدم جيلي GX3 برو 2026؟

 جيلي GX3 PRO
 جيلي GX3 PRO
صبري طلبه

تتنوع الإصدارات الصينية المقدمة في أسواق السيارات العالمية، منها طرازات جيلي، والتي تقدم النسخة GX3 برو 2026 ضمن الفئة الرياضية صغيرة الحجم، حيث تتمتع بعدد من التجهيزات تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب قدراتها الفنية.

أداء جيلي GX3 PRO

تستمد السيارة جيلي GX3 PRO قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، قادر على توليد 102 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوعCVT.

 جيلي GX3 PRO

أما استهلاك الوقود فيبلغ لتر واحد لكل 14.9 كيلومتر، ما يجعلها من أكثر السيارات الموفرة في الوقود، بينما تعتمد من الناحية الفنية على تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تجهيزات ومواصفات جيلي GX3 PRO 

زودت السيارة جيلي GX3 PRO بوسادتين هوائيتين في الأمام؛ لحماية السائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبنظام التحكم في الجر  TCS ونظام الثبات الإلكتروني ESC، حساسات ركن وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية.

 جيلي GX3 PRO

وتتسع مقصورة السيارة لـ 5 ركاب مع توزيع مقاعد، مع شاشة عدادات رقمية بقياس 3.5 بوصة، وشاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 8 بوصات، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، مكيف هواء إلكتروني، عجلة قيادة متعددة الوظائف، قفل مركزي للأبواب، 4 نوافذ كهربائية.

 جيلي GX3 PRO

أبعاد السيارة جيلي GX3 PRO 

ترتكز جيلي GX3 PRO على قاعدة عجلات بطول 2480 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4005 مم، و1706 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1575 مم، بالإضافة إلى مصابيح حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية المظهر، إشارات ضوئية ناحية المرايات الجانبية.

جيلي GX3 Pro جيلي GX3 PRO مواصفات  جيلي GX3 PRO السيارة  جيلي GX3 PRO

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

صورة ارشيفية

ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا

ترشيحاتنا

صناعة الغزل والنسيج في مصر

ملامح خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر.. فيديو

برنامج “حقائق وأسرار”

مصطفى بكري: برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يشيد باتفاق وقف الحرب في غزة

المهندس أحمد بدر

أحمد بدر: المصرية للغزل أنشأت شركة للتصدير لإدخال العملة الصعبة للبلاد.. فيديو

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد