زيكر تكشف النقاب عن 001 الجديدة.. بقوة 925 حصانًا

كشفت Zeekr الصينية عن سياراتها الجديدة Zeekr 001 المقدمة عالميًا، وهي سيارة كوبيه كهربائية تنتمي إلى فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء، وتعد واحدة من أكثر الطرازات تطورًا في فئتها، بمزيج متكامل من التكنولوجيا المتقدمة والفخامة.

أداء سيارة Zeekr 001

تعتمد Zeekr 001 على بنية كهربائية فائقة الجهد بقدرة 900 فولت، ما يتيح أداءً استثنائيًا مميزًا، حيث السيارة بنسختين الأولى تعتمد على نظام دفع خلفي يولد 503 حصانًا.

سيارة Zeekr 001

بينما تأتي الفئة الأعلى بنظام دفع رباعي يوفر 925 حصانًا، مع بطارية بسعة تصل إلى 103 كيلوواط/ساعة، وتوفر هذه المنظومة مدى قيادة مثير يبلغ 810 كيلومترات.

تسارع السيارة Zeekr 001

لا تكتفي Zeekr 001 بأدائها الكهربائي النظيف، بل تقدم تجربة مميزة على مستوى التسارع، حيث تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً إلى 100 كلم/س في 2.8 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 280 كيلومتر في الساعة.

سيارة Zeekr 001

تجهيزات Zeekr 001

تضم السيارة شاشة مركزية بحجم 16 بوصة قابلة للدوران، تتكامل مع شاشة عدادات رقمية بقياس 13.02 بوصة، وشاشة إضافية مخصصة للتحكم الخلفي بقياس 8 بوصات، كما تتضمن السيارة واحدة من أضخم شاشات عرض البيانات على الزجاج الأمامي (AR-HUD) بحجم 93.3 بوصة، تعزز تجربة القيادة المستقبلية.

سيارة Zeekr 001

وتستخدم Zeekr 001 جلد نابا الفاخر وخامة الألكانتارا في العديد من أجزاء المقصورة، ما يمنح الركاب إحساسًا ناعمًا وفاخرًا على حد سواء، وتوفر المقاعد الخلفية قابلة للإمالة كهربائية حتى 125 درجة، ومسند أرجل يمتد حتى 35 سم، بالإضافة إلى وظائف تدليك رقمية متعددة تشمل 20 منطقة في الأمام و12 في الخلف، وسقف زجاجي بانورامي.