قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول أمريكي كبير: جنودنا لن يدخلوا غزة.. ونشر قوات مصرية وقطرية بالقطاع
وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا
حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور
مجلس الوزراء: تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا جديدًا
بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك
وسائل إعلام عبرية: الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق إنهاء الحرب في غزة
رويترز: قوة المهام المشتركة الخاصة بغزة ستضم جنودا من مصر وقطر
عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ "صدى البلد" : الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام
النقل تحذر المواطنين من السلوكيات السلبية بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي
وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي
نتنياهو لـ" ويتكوف": جنودنا في غزة شكلوا ضغطا عسكريا أدى إلى عزل حماس
تعرف على كواليس اجتماع لبيب مع مدرب الزمالك وجون إدوارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

زيكر تكشف النقاب عن 001 الجديدة.. بقوة 925 حصانًا

سيارة Zeekr 001
سيارة Zeekr 001
صبري طلبه

كشفت Zeekr الصينية عن سياراتها الجديدة Zeekr 001 المقدمة عالميًا، وهي سيارة كوبيه كهربائية تنتمي إلى فئة السيارات الفاخرة عالية الأداء، وتعد واحدة من أكثر الطرازات تطورًا في فئتها، بمزيج متكامل من التكنولوجيا المتقدمة والفخامة.

أداء سيارة Zeekr 001

تعتمد Zeekr 001 على بنية كهربائية فائقة الجهد بقدرة 900 فولت، ما يتيح أداءً استثنائيًا مميزًا، حيث السيارة بنسختين الأولى تعتمد على نظام دفع خلفي يولد 503 حصانًا.

سيارة Zeekr 001

بينما تأتي الفئة الأعلى بنظام دفع رباعي يوفر 925 حصانًا، مع بطارية بسعة تصل إلى 103 كيلوواط/ساعة، وتوفر هذه المنظومة مدى قيادة مثير يبلغ 810 كيلومترات.

تسارع السيارة Zeekr 001

لا تكتفي Zeekr 001 بأدائها الكهربائي النظيف، بل تقدم تجربة مميزة على مستوى التسارع، حيث تنطلق السيارة من وضع الثبات 0 وصولاً إلى 100 كلم/س في 2.8 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 280 كيلومتر في الساعة.

سيارة Zeekr 001

تجهيزات Zeekr 001

تضم السيارة شاشة مركزية بحجم 16 بوصة قابلة للدوران، تتكامل مع شاشة عدادات رقمية بقياس 13.02 بوصة، وشاشة إضافية مخصصة للتحكم الخلفي بقياس 8 بوصات، كما تتضمن السيارة واحدة من أضخم شاشات عرض البيانات على الزجاج الأمامي (AR-HUD) بحجم 93.3 بوصة، تعزز تجربة القيادة المستقبلية.

سيارة Zeekr 001

وتستخدم Zeekr 001 جلد نابا الفاخر وخامة الألكانتارا في العديد من أجزاء المقصورة، ما يمنح الركاب إحساسًا ناعمًا وفاخرًا على حد سواء، وتوفر المقاعد الخلفية قابلة للإمالة كهربائية حتى 125 درجة، ومسند أرجل يمتد حتى 35 سم، بالإضافة إلى وظائف تدليك رقمية متعددة تشمل 20 منطقة في الأمام و12 في الخلف، وسقف زجاجي بانورامي.

Zeekr Zeekr 001 سيارة Zeekr 001 مواصفات سيارة Zeekr 001 السيارة Zeekr 001

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يشهد احتفالية بطريركية الروم الأرثوذكس بمرور 17 قرنًا على "نيقية"

التضامن الاجتماعي

وزارة التضامن الاجتماعي تطلق مبادرتين رقميتين للتعريف بخدماتها

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية تحتفل بعام القديس أثناسيوس بحضور البابا تواضروس الثاني

بالصور

لتحلية صحية .. طريقة عمل كيكة الجزر

كيكة الجزر
كيكة الجزر
كيكة الجزر

موضة اللب المفصص .. فوائد خارقة لبذور اليقطين لن تخطر ببالك

بذور اليقطين
بذور اليقطين
بذور اليقطين

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك
زجاجات المياه البلاستيك

6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

الضغط
الضغط
الضغط

فيديو

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد