مرسيدس تشوق لـ سي كلاس الكهربائية الجديدة بشبك أمامي عملاق

في أعقاب الكشف عن ‏GLC‏ الكهربائية الجديدة، كشفت مرسيدس عن ‏صورة تشويقية أولى لطراز سي كلاس الكهربائي القادم، الذي ينتظر أن ‏يكون منافسا مباشرا للجيل الجديد من بي إم دبليو ‏i3‎‏.‏

واجهة مستقبلية لسيارات مرسيدس

الصور المعروضة خلال فعالية ‏GLC‏ أظهرت واجهة أمامية بمظهر ‏مستقبلي لافت، يميزها شبك ضخم مضاء بمئات نقاط ‏LED‏ الصغيرة، ‏يتخلله أربع شرائح أفقية مضيئة، في تميز واضح عن ‏GLC‏ التي تأتي ‏بثلاث شرائح فقط، كما زودت السيارة بمصابيح نهارية بتصميم ‏‏"النجوم"، لتؤكد الهوية الضوئية الجديدة لمرسيدس.‏

مرسيدس

رغم المظهر الحديث، قد تثير هذه اللغة التصميمية بعض الجدل بين ‏محبي الطابع الكلاسيكي لسيارات مرسيدس، خاصة مع الابتعاد عن ‏الشكل التقليدي للشبك الأمامي المعتاد، أما من حيث الأبعاد، فيتوقع أن ‏تكون قريبة من سي كلاس الحالية بمحركات الوقود.‏

الطراز الجديد سيرتكز على منصة ‏MB.EA‏ الكهربائية، التي تتيح ‏استخدام بطارية سعة 94 كيلوواط/ساعة بجهد 800 فولت، مع إمكانية ‏الشحن حتى 330 كيلوواط، مما يمنح مدى قيادة يصل إلى 800 كم في ‏الشحنة الواحدة وهو رقم تنافسي ضمن فئته.‏

أما عن المقصورة، فرغم عدم الكشف الرسمي عن تصميمها، تشير ‏التوقعات إلى استخدام واحدة من شاشتين إما ‏MBUX Hyperscreen‏ ‏العملاقة بقياس 39.1 بوصة كما في ‏GLC، أو نظام ‏Superscreen‏ ‏الجديد المستخدم في ‏CLA، والذي يتكوّن من ثلاث شاشات منفصلة.‏



وبالنسبة لنظام الحركة، من المرجح أن تأتي السيارة بنسخ متعددة تشمل ‏دفع خلفي ودفع رباعي بمحركات مزدوجة، لتغطي احتياجات متنوعة ‏للمستخدمين.‏