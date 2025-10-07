قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
حكم الدعاء والصلاة على النبي بعد ختم القرآن.. دار الإفتاء تجيب
حلم المونديال.. بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادًا لمواجهة جيبوتي
خالد العناني: حملتي لليونسكو استمرت 30 شهرًا بدعم 65 سفيرًا مصريًا
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس تشوق لـ سي كلاس الكهربائية الجديدة بشبك أمامي عملاق

مرسيدس
مرسيدس
صبري طلبه

في أعقاب الكشف عن ‏GLC‏ الكهربائية الجديدة، كشفت مرسيدس عن ‏صورة تشويقية أولى لطراز سي كلاس الكهربائي القادم، الذي ينتظر أن ‏يكون منافسا مباشرا للجيل الجديد من بي إم دبليو ‏i3‎‏.‏

واجهة مستقبلية لسيارات مرسيدس 

الصور المعروضة خلال فعالية ‏GLC‏ أظهرت واجهة أمامية بمظهر ‏مستقبلي لافت، يميزها شبك ضخم مضاء بمئات نقاط ‏LED‏ الصغيرة، ‏يتخلله أربع شرائح أفقية مضيئة، في تميز واضح عن ‏GLC‏ التي تأتي ‏بثلاث شرائح فقط، كما زودت السيارة بمصابيح نهارية بتصميم ‏‏"النجوم"، لتؤكد الهوية الضوئية الجديدة لمرسيدس.‏

مرسيدس 

رغم المظهر الحديث، قد تثير هذه اللغة التصميمية بعض الجدل بين ‏محبي الطابع الكلاسيكي لسيارات مرسيدس، خاصة مع الابتعاد عن ‏الشكل التقليدي للشبك الأمامي المعتاد، أما من حيث الأبعاد، فيتوقع أن ‏تكون قريبة من سي كلاس الحالية بمحركات الوقود.‏

الطراز الجديد سيرتكز على منصة ‏MB.EA‏ الكهربائية، التي تتيح ‏استخدام بطارية سعة 94 كيلوواط/ساعة بجهد 800 فولت، مع إمكانية ‏الشحن حتى 330 كيلوواط، مما يمنح مدى قيادة يصل إلى 800 كم في ‏الشحنة الواحدة وهو رقم تنافسي ضمن فئته.‏

أما عن المقصورة، فرغم عدم الكشف الرسمي عن تصميمها، تشير ‏التوقعات إلى استخدام واحدة من شاشتين إما ‏MBUX Hyperscreen‏ ‏العملاقة بقياس 39.1 بوصة كما في ‏GLC، أو نظام ‏Superscreen‏ ‏الجديد المستخدم في ‏CLA، والذي يتكوّن من ثلاث شاشات منفصلة.‏


وبالنسبة لنظام الحركة، من المرجح أن تأتي السيارة بنسخ متعددة تشمل ‏دفع خلفي ودفع رباعي بمحركات مزدوجة، لتغطي احتياجات متنوعة ‏للمستخدمين.‏

GLC مرسيدس سيارات مرسيدس مرسيدس GLC سيارات مرسيدس GLC‏

