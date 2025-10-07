مرسيدس تشوق لـ سي كلاس الكهربائية الجديدة بشبك أمامي عملاق

في أعقاب الكشف عن GLC الكهربائية الجديدة، كشفت مرسيدس عن صورة تشويقية أولى لطراز سي كلاس الكهربائي القادم، الذي ينتظر أن يكون منافسا مباشرا للجيل الجديد من بي إم دبليو i3.
واجهة مستقبلية لسيارات مرسيدس
الصور المعروضة خلال فعالية GLC أظهرت واجهة أمامية بمظهر مستقبلي لافت، يميزها شبك ضخم مضاء بمئات نقاط LED الصغيرة، يتخلله أربع شرائح أفقية مضيئة، في تميز واضح عن GLC التي تأتي بثلاث شرائح فقط، كما زودت السيارة بمصابيح نهارية بتصميم "النجوم"، لتؤكد الهوية الضوئية الجديدة لمرسيدس.
رغم المظهر الحديث، قد تثير هذه اللغة التصميمية بعض الجدل بين محبي الطابع الكلاسيكي لسيارات مرسيدس، خاصة مع الابتعاد عن الشكل التقليدي للشبك الأمامي المعتاد، أما من حيث الأبعاد، فيتوقع أن تكون قريبة من سي كلاس الحالية بمحركات الوقود.
الطراز الجديد سيرتكز على منصة MB.EA الكهربائية، التي تتيح استخدام بطارية سعة 94 كيلوواط/ساعة بجهد 800 فولت، مع إمكانية الشحن حتى 330 كيلوواط، مما يمنح مدى قيادة يصل إلى 800 كم في الشحنة الواحدة وهو رقم تنافسي ضمن فئته.
أما عن المقصورة، فرغم عدم الكشف الرسمي عن تصميمها، تشير التوقعات إلى استخدام واحدة من شاشتين إما MBUX Hyperscreen العملاقة بقياس 39.1 بوصة كما في GLC، أو نظام Superscreen الجديد المستخدم في CLA، والذي يتكوّن من ثلاث شاشات منفصلة.
وبالنسبة لنظام الحركة، من المرجح أن تأتي السيارة بنسخ متعددة تشمل دفع خلفي ودفع رباعي بمحركات مزدوجة، لتغطي احتياجات متنوعة للمستخدمين.