منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
أرخص 5 سيارات سيدان من الصانع الصيني.. أسعار ومواصفات

صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات الصينية، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية أو التقنية، أو التنوع من ناحية التصميمات، منها فئة السيدان الشهيرة، إلى جانب التنوع السعري.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات سيدان من الصانع الصيني في السوق المصري.

إم جي 5

تعتمد السيارة إم جي 5 من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 950,000 جنيه.

 بايك u5 plus

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، وتتراوح أسعارها بين 749,900 جنيه و 854,900 جنيه.

 شيري اريزو 5

زودت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2026 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 114 حصانعند 6150 لفة، و 141 نيوتن/متر من عزم الدورانعند 3800 لفة، حيث تعمل السيارة عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، و الاخر أوتوماتيكي من 7 سرعات طرازCVT، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 675,000 جنيه وصولًا إلى 755,000 جنيه.

 جاك J7

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء بتقنية الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 147 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن متر، وتأتي السيارة بسعر يبدأ من 998,000 جنيه وصولاً إلى 1,019,900 جنيه.

 جيلي امجراند

تعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وساتهلاك للوقود يقدر بحوالي 6.4 لترًا، عند خوض مسافة إجمالية قدرها 6.4 لترًا لكل 100 كيلومتر، وتقدم بسعر يتراوح بين 839,000 جنيه و 939,000 جنيه.

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

النادي الأهلي

مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

مي عمر

مي عمر تلفت الأنظار بإطلالة جريئة

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي يعلن القائمة الكاملة لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة

ليلي علوي تهنئ نجل هاني رمزي بمناسبة زفافه

ليلى علوي تهنئ نجل هاني رمزي بمناسبة زفافه.. شاهد

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

