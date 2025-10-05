أرخص 5 سيارات سيدان من الصانع الصيني.. أسعار ومواصفات

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات الصينية، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية أو التقنية، أو التنوع من ناحية التصميمات، منها فئة السيدان الشهيرة، إلى جانب التنوع السعري.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" ارخص 5 سيارات سيدان من الصانع الصيني في السوق المصري.

إم جي 5

تعتمد السيارة إم جي 5 من الناحية الفنية على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي متنفس طبيعي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 120 حصانًا، و150 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 950,000 جنيه.

بايك u5 plus

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 111 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الاداء، وتتراوح أسعارها بين 749,900 جنيه و 854,900 جنيه.

شيري اريزو 5

زودت السيارة شيري اريزو 5 موديل 2026 بمحرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 114 حصانعند 6150 لفة، و 141 نيوتن/متر من عزم الدورانعند 3800 لفة، حيث تعمل السيارة عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، و الاخر أوتوماتيكي من 7 سرعات طرازCVT، وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 675,000 جنيه وصولًا إلى 755,000 جنيه.

جاك J7

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء بتقنية الجر الأمامي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 147 حصانا، و عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن متر، وتأتي السيارة بسعر يبدأ من 998,000 جنيه وصولاً إلى 1,019,900 جنيه.

جيلي امجراند

تعتمد السيارة على محرك 1500 سي سي، بقوة 120 حصانًا، و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وساتهلاك للوقود يقدر بحوالي 6.4 لترًا، عند خوض مسافة إجمالية قدرها 6.4 لترًا لكل 100 كيلومتر، وتقدم بسعر يتراوح بين 839,000 جنيه و 939,000 جنيه.