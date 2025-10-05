تبدأ من 74 ألف ريال.. أسعار دونج فينج ميج 2025 في السوق السعودي

تواصل دونج فينج الصينية من تعزيز تواجدها في السوق السعودي، بعد طرح باقة من الإصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو عناصر التصميم، منها السيارة الرياضية ميج 2025، والتي تقدم عبر فئتين من التجهيزات، بسعر يبدأ من 74,100 ريال سعودي.

تجهيزات السيارة دونج فينج ميج 2025

توفر دونج فينج ميج 2025 منظومة أمان شاملة تبدأ من 4 وسائد هوائية في الفئة الأساسية وتصل إلى 6 وسائد في الفئة العليا مع الوسائد الستائرية، كما تأتي بأنظمة فعالة مثل نظام الثبات الإلكتروني ESP، والتحكم في الجر.

وتضم فرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا EBD، وتدعم السيارة تقنية المساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، مع مثبت سرعة عادي أو تكيفي حسب الفئات المقدمة.

تتقدم فئة ميج الأعلى بتقنيات سلامة متطورة تشمل نظام التحذير من التصادم الأمامي، والفرملة التلقائية للطوارئ، بالإضافة إلى مراقبة النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، مما يعزز الأمان في جميع ظروف القيادة.

وتعتمد السيارة على مقاعد مكسوة بالجلد، مع تحكم كهربائي لمقعد السائق بستة اتجاهات، وتتميز المقصورة بوجود شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة ترفيه كبيرة بحجم 13.2 بوصة تدعم الاتصال الذكي.

وتقترن الشاشة بنظام صوتي من 6 سماعات، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي في الفئة الأعلى، ومكيف أوتوماتيكي مزدوج مع فلتر هواء وفتحات خلفية، كما تتوفر ميزة المساعدة في البقاء على المسار لرفع مستوى السلامة الذكية أثناء القيادة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

القدرات الفنية لسيارة دونج فينج ميج 2025

زودت دونج فينج ميج 2025 بمحرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر ينتج 204 حصان وعزم دوران يبلغ 305 نيوتن متر، متصل بناقل حركة DCT أوتوماتيكي من 7 سرعات مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

ومن خلال هذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 إلى 100 كم/س في 8.15 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 190 كم/س، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 15.3 كم/لتر وخزان بسعة 51 لترًا.

أسعار السيارة دونج فينج ميج 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة دونج فينج ميج 2025 في السعودية بسعر يبدأ من 74,100 ريال للفئة Luxury، بينما يصل سعر الفئة Ultimate عالية التجهيزات إلى 79,900 ريال سعودي.