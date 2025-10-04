قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار دونج فينج شاين ماكس 2025 في السعودية

دونج فينج شاين ماكس 2025
دونج فينج شاين ماكس 2025
صبري طلبه

يواصل الصانع الصيني تعزيز تواجده داخل السوق السعودي، من خلال عدد كبير من العلامات ومنها دونج فينج التي تقدم باقة من إصداراتها المتنوعة، منها السيارة شاين ماكس 2025، والتي تبدأ أسعارها من 76,900 ريال سعودي.

مواصفات دونج فينج شاين ماكس 2025

تعتمد دونج فينج شاين ماكس موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات بنزين، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 190 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

دونج فينج شاين ماكس 2025

وتأتي السيارة بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء dct مكون من 7 نقلات، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 240 كيلومترًا في الساعة.

دونج فينج شاين ماكس 2025

تجهيزات دونج فينج شاين ماكس 2025

تحتوي السيارة دونج فينج شاين ماكس 2025 على شاشة تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، فرامل أوتو هولد، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن، كاميرا للمتابعة، مكيف هواء أوتوماتيك، شاشة عدادات 7 بوصة.

دونج فينج شاين ماكس 2025

تضم دونج فينج شاين ماكس 2025 مثبت سرعة، نظام التحكم في الجر، نظام فرامل مانعة للانغلاق، نظام التحكم الإلكتروني بالثبات، عدد 6 وسائد هوائية Airbags للحماية من الصدمات، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، التحذير من حركة المرور الخلفية، مراقبة النقطة العمياء، ونظام تحذير الخروج من المسار.  

دونج فينج شاين ماكس 2025

تأتي السيارة دونج فينج شاين ماكس 2025 بفتحة سقف بانوراما، مع جنوط رياضية من الألومنيوم قياسها 17 بوصة، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.770 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.797 مم، و1.870 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1.475 مم، ومساحة تخزين تقدر بـ 506 لترات.

دونج فينج شاين ماكس 2025

أسعار السيارة دونج فينج شاين ماكس 2025 في السعودية

تقدم السيارة دونج فينج شاين ماكس 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 76,900 ريال، إلى 85,600 ريال سعودي.

دونج فينج شاين دونج فينج شاين ماكس 2025 مواصفات دونج فينج شاين ماكس 2025 سيارة دونج فينج شاين ماكس 2025 سعر دونج فينج شاين ماكس 2025

