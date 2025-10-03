قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال متوسط يضرب أصفهان الإيرانية دون وقوع خسائر
بلينكن: خطة ترامب بشأن غزة مستوحاة من مقترحات سابقة لإدارة بايدن
جدار جوي ضد المسيرات.. خطة أوروبية لحماية سماء القارة
انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج.. وحركة القطارات تعود لطبيعتها
عباس شراقي: غياب التنسيق بين إثيوبيا ودول المصب جريمة مائية
سُنتان عظيمتان في ليلة الجمعة ويومها .. داوم عليهما حتى مغرب الشمس
تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لعضوية مجلس النواب قبل إعلان موعد الترشح
مصـرع فتاة وإصابة والدتها وجدتها في إنهيار عقار قديم بالإسكندرية
إحداهما تقل 100 صحفي.. انطلاق موجة جديدة من سفن أسطول الصمود لكسر حصار غزة
معروف للزمالك والمحلة.. حكام مباريات السبت في الجولة العاشرة من الدوري
بوتين يلوّح بضرب محطات أوكرانيا النووية ويحذر الغرب من "اللعب بالنار"
بوتين يحذر واشنطن: تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" يقود إلى تصعيد خطير
بقوة 646 حصانًا.. كاديلاك فيستك عملاقة الـ SUV بقدرات كهربائية

صبري طلبه

كشفت شركة كاديلاك الأمريكية، إحدى أبرز العلامات العريقة في عالم السيارات، عن أحدث طراز كهربائي ضمن تشكيلتها المستقبلية صاحب اللقب  Vistiq.

يأتي طراز كاديلاك فيستك ليعزز حضور العلامة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بتصميم قوي وأداء كهربائي متفوق، مع باقة من التجهيزات الأخرى.

أداء كاديلاك فيستك Vistiq

تأتي السيارة كاديلاك Vistiq بمحركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تبلغ 475 كيلوواط أي ما يعادل 646 حصانًا ، ما يمنح السيارة، التي تزن قرابة 3 أطنان.

تسارع كاديلاك فيستك Vistiq

يمكن للسيارة كاديلاك فيستك Vistiq الانطلاق من وضع السكون 0 إلى 100 كم/س خلال 3.7 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كم/س، هذه الأرقام تضعها في مصاف السيارات الكهربائية عالية الأداء.

مدى وبطارية كاديلاك فيستك Vistiq

تعتمد السيارة على بطارية كبيرة بسعة 91 كيلوواط/ساعة، تمنحها مدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، ويمكن إعادة شحنها بسرعة تصل إلى 190 كيلوواط، ما يجعل من عملية الشحن أكثر كفاءة وسرعة.

أبعاد وتصميم كاديلاك فيستك Vistiq

يصل الطول الكلي لسيارة كادلاك إلى 5.22 مترًا، بينما ترتكز على قاعدة عجلات تمتد إلى 3.10 متر، ما يمنحها حضورًا مهيبًا على الطريق ومساحة داخلية رحبة، وتتميز السيارة بشبكة عصرية مع مقدمة تتسم بنفس الطابع، إضافة إلى ملامح هجومية.

وتأتي السيارة كاديلاك فيستك Vistiq بجنوط رياضية متعددة الأضلاع، وسبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، بالإضافة إلى مقابض مخفية، وإضاءة LED، مع حساسات ركن أمامية وخلفية لسهولة عملية الاصطفاف، وكاميرات للمتابعة.

