للطرق الوعرة.. فاندرهال براولي GTS الكهربائية بأداء مميز| صور

كشفت Vanderhall الأمريكية عن طرازها الجديد صاحب اللقب Brawley GTS، ليضيف بعدًا جديدًا لمركبات المغامرات المخصصة للطرق الوعرة.

هذه السيارة الكهربائية المدمجة تمزج بين الأداء المتفوق واللمسات الفاخرة داخل المقصورة، بالرغم من أن نطاق قيادتها يعد محدودًا، إلا أن قدرتها الفائقة على عبور التضاريس الصعبة تجعلها من أكثر المركبات المستقبلية جاذبية لعشاق التحدي.

فاندرهال براولي GTS

أداء وتجهيزات Brawley GTS

تعتمد Brawley GTS على حزمة بطاريات ليثيوم أيون بسعة 40 كيلوواط/ساعة، تعمل على تشغيل أربعة محركات كهربائية موزعة على العجلات.

فاندرهال براولي GTS

يولد هذا النظام قوة إجمالية تبلغ 404 حصان وعزم دوران هائل يصل إلى 651 نيوتن متر، هذه المواصفات تمكن المركبة من السيطرة على أصعب التضاريس، سواء كانت رمالًا، طينًا، أو صخورًا.

فاندرهال براولي GTS

ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن مدى السيارة لا يتجاوز 225 كم في الشحنة الواحدة، مما يفرض تخطيطًا دقيقًا للرحلات الطويلة ويجعلها مناسبة أكثر للمغامرات القصيرة.

تصميم فريد ومقصورة فاخرة

تتسع السيارة Brawley GTS إلى أربعة ركاب بكل أريحية، وقد تم تزويد المقصورة بتشطيبات من الجلد الفاخر، وتتميز الأبواب بنوافذ زجاجية ذات طابع بانورامي، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، بينما ترتكز على جنوط رياضية مدعومة بعجلات كبيرة الحجم.

فاندرهال براولي GTS

تطور تصميم Brawley GTS من مجرد فكرة ظهرت في عام 2021 إلى مركبة انتاجية ومعدة للتسليم في الولايات المتحدة، وتتميز بهيكلها المدمج ثنائي الأبواب مع طابع بصري فريد ومختلف تمامًا، على الرغم أنه يحمل ملامح الأيقونة رانجلر.

سعر سيارة فاندرهال براولي GTS

شهد سعر السيارة ارتفاعًا ملحوظًا، فبعد أن كان سعر الإطلاق المبدئي 34,950 دولارًا، أصبح سعرها الحالي 49,950 دولارًا امريكيًا.