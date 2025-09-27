5 سيارات SUV صينية في السوق المصري.. أسعار الزيرو

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات المختلفة، والتي تتنوع بحسب العلامات والموديلات، إلى جانب القدرات الفنية والتقنية وتنوع التصميمات الداخلية والخارجية، إضافة إلى بلد المنشأ، ومنها السيارات الصينية والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة وخاصة فئة الـ SUV.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار 5 سيارات SUV صينية في السوق المصري بالإضافة إلى أبرز المواصفات.

روكس 01

تعتمد السيارة روكس 01 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 470 حصانًا، و740 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتقنيات الدفع الكلي للعجلات، وتتراوح أسعارها في مصر بين 3,650,000 جنيه و 3,735,000 جنيه.

جي أي سي إيمكو

تتراوح أسعار السيارة جي أي سي إيمكو 2025 في مصر بين 1,345,000 جنيه و 1,570,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 177 حصانًا، و270 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

هافال H6

تبدأ أسعار السيارة هافال H6 موديل 2026 من 1,399,000 جنيه إلى 1,555,000 جنيه، وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 181 حصانًا، و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

شيري تيجو 8 برو

تقدم السيارة شيري تيجو 8 برو 2026 بسعر يبدأ من 1,375,000 جنيه إلى 1,475,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار DSG، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

جيتور T1

يبلغ سعر السيارة جيتور T1 موديل 2026 في مصر نحو 1,775,000 جنيه، وتأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 184 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار طراز DSG.