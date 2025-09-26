قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيلي أوكافانجو العائلية موديل 2024.. أسعار سوق المستعمل

جيلي أوكافانجو
جيلي أوكافانجو
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عددا متنوعا من الإصدارات، منها الفئة العائلية والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى المساحة الرحبة، ومن أبرز هذه السيارات هي النسخة جيلي أوكافانجو ذات الـ 7 مقاعد.

وظهرت السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ مليون و490 ألف جنيه، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عددا بسيطا من الكيلومترات، وبمفهوم الفبريكا.

جيلي أوكافانجو 

ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة كسر زيرو أو مستعملة، بأهمية متابعة متوسط الأسعار حسب كل موديل وفئة، بالإضافة إلى أهمية الكشف الشامل عن السيارة، فيما يشمل  الحالة الفنية أو الهيكلية.

مواصفات السيارة جيلي أوكافانجو 

تأتي السيارة جيلي أوكافانجو بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 190 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيارات.

جيلي أوكافانجو 

وتعتمد جيلي أوكافانجو على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تتسارع قياسيًا من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 11 ثانية.

وتحتوي السيارة جيلي أوكافانجو على تجهيزات عديدة منها، فتحة سقف، مكيف هواء أوتوماتيك ومتعدد المناطق، مرايات كهربائية ضم، حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، كاميرا، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، إنذار، قفل مركزي.
 

جيلي أوكافانجو 

وتضم السيارة أيضًا، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس مع دعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، عجلة قيادة مالتي فانكشن، جنوط رياضية، مصابيح ضباب، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

