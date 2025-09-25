قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلائع الجيش يتحرك بشكل رسمي ضد طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب بسبب الهدف الملغي
الإفراج عن المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات بعد البراءة والتصالح
أسامة الدليل: ما بعد 7 أكتوبر ينذر بنكبة جديدة وحماس لا تمثل الشعب الفلسطيني
حفرة 13 متر و3 قطع حجرية.. حبس 5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالسيدة زينب
غيابات الزمالك في القمة أمام الأهلي
ترامب يسخر من أردوغان: يعرف كثيرا عن تزوير الانتخابات
انخفاض في نهاية الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 25 سبتمبر 2025
الضرائب تشرح آليات المحاسبة للأفراد والشركات وفقا للحوافز والتسهيلات الضريبية
بالزيادة الجديدة .. موعد صرف معاش «تكافل وكرامة» لشهر أكتوبر 2025.. وطريقة الاستعلام
زيزو يتمسك بخوض القمة وطبيب الأهلي يوافق على طلبه بشروط
محاولات للصلح.. تطورات مثيرة في اتهام نجل أحمد رزق بإصابة زميله
تطور عاجل في مفاوضات الأهلي مع برونو لاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أصغر 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. بالأسعار

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المصري، الكثير من الطرازات المتنوعة، بين السيدان والهاتشباك، والفئة الرياضية، منها الكروس أوفر صغيرة الحجم مقارنة بغيرها من عائلة الـ SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري

جاك s2

جاك s2

تأتي جاك S2 بمحرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 113 حصانًا، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة قياسًا من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.8 ثانية، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لترًا لكل 100 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 739,900 جنيه.

جيلي gx3 pro

جيلي gx3 pro

تعتمد السيارة جيلي gx3 pro على محرك 1500 سي سيDVVT، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، 140 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران عند 5500 دورة في الدقيقة، وتعمل السيارة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT مكون من 7 نقلات، مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 849,900 جنيه.

شيري تيجو 4

شيري تيجو 4

زودت السيارة شيري تيجو 4 برو موديل 2026 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 111 حصانا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أتوماتيكي الاداء CVT، وبتقنيات الدفع الامامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 875,000 جنيه إلى 980,000 جنيه.

رينو كارديان

رينو كارديان

تستمد السيارة رينو كارديان قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، 3 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 125 حصانا، بالإضافة إلى عزم أقصى للدوران يقدر بـ 220 نيوتن متر، وعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات مزدوجة القابض، وبسعر يبدأ من 849,900 جنيه إلى 974,900 جنيه.

سيتروين c3 ايركروس

سيتروين c3 ايركروس

دعمت السيارة بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة 110 حصانًا، و205 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، وزمن تسارع يقدر بـ 10.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، وتتراوح أسعار السيارة سيتروين c3 ايركروس بين 1,225,000 جنيه و 1,370,000 جنيه.

