ماذا تقدم جيب شيروكي 2025 في السوق السعودي.. وكم سعرها ؟

تعتبر السيارة جيب شيروكي واحدة من أبرز السيارات الرياضية المقدمة في الأسواق العالمية والعربية، ومنها السوق السعودي، حيث تقدم بسعر يبدأ من 229,400 ريال، واكتسبت هذه السيارة شعبية كبيرة نسبة إلى الأداء الرياضي والتعامل مع التضاريس الوعرة، إلى جانب تقنيات الدفع الكلي الشهيرة.

مواصفات جيب شيروكي 2025

تعتمد السيارة جيب شيروكي 2025 على محرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 293 حصانًا، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنيات الدفع الكلي للعجلات، وبهذه القدرات تستغرق السيارة 7.4 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/س.

جيب شيروكي 2025

أبعاد السيارة جيب شيروكي 2025

تأتي السيارة جيب شيروكي 2025 بأبعاد خارجية بلغت 4915.9 مم للطول الكلي، و1968.5 مم للعرض الكلي، و1801.9 مم للارتفاع الكلي، مع قاعدة عجلات بطول 2963.2 مم.

جيب شيروكي 2025

تجهيزات جيب شيروكي 2025

تضم السيارة جيب شيروكي 2025 مصابيح LED، فتحة سقف بانوراما، عتبات جانبية، شبك متعدد الفتحات الهوائية، جنوط رياضية، بالإضافة إلى كاميرا للمتابعة، حساسات حركة، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مثبت سرعة، فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل، رصد النقاط العمياء وتحديد المسار.

جيب شيروكي 2025

زودت السيارة جيب شيروكي 2025 بمقصورة عصرية منها، نظام صوتي ترفيهي يبدأ من 6 مكبرات مع خيارات مخصصة بعدد 9، وشاشة تعمل باللمس يتراوح قياسها بين 8.4 و10.1 بوصة، بالإضافة إلى عجلة قيادة مالتي فانكشن، ومساحة داخلية رحبة، ذاكرة للمقاعد مع قابلية التعديل الكهربائي لأوضاع الجلوس.

جيب شيروكي 2025

أسعار السيارة جيب شيروكي 2025 في السعودية

تبدأ أسعار جيب شيروكي 2025 في السوق السعودي من 229,400 ريال إلى 296,300 ريال سعودي.