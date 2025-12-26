قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال عملاء البنوك
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية
وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد
الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025
مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل
وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير
مصر تتابع باهتمام التطورات في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته
أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات
كامل الوزير إلى جيبوتي لفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والنقل ودعم توسع الشركات المصرية
الخارجية والاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد
اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي داخل القطاع المصرفي، مع تقارب مستويات الشراء والبيع بين أغلب البنوك العاملة في السوق المحلية، وذلك في ظل هدوء الطلب على العملة السعودية واستقرار سوق الصرف.

وسجل سعر الريال السعودي في البنوك المصرية مستويات تراوحت بين 12.24 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع، مع فروق طفيفة تعكس سياسات التسعير بكل بنك.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 12.248 جنيه للشراء و12.693 جنيه للبيع.

وفي بنك QNB الأهلي بلغ السعر 12.678 جنيه للشراء و12.705 جنيه للبيع.

وسجل البنك العقاري المصري العربي 12.348 جنيه للشراء و12.702 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني NBK بلغ السعر 12.595 جنيه للشراء و12.719 جنيه للبيع.

وسجل المصرف العربي الدولي 12.678 جنيه للشراء و12.705 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC بلغ السعر 12.680 جنيه للشراء و12.700 جنيه للبيع.

وسجل البنك المصري الخليجي 12.640 جنيه للشراء و12.666 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان بلغ السعر 12.609 جنيه للشراء و12.674 جنيه للبيع.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي 12.663 جنيه للشراء و12.698 جنيه للبيع.

وفي ميد بنك بلغ السعر 12.591 جنيه للشراء و12.686 جنيه للبيع.

وسجل بنك الإسكندرية 12.663 جنيه للشراء و12.705 جنيه للبيع.

وفي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بلغ السعر 12.460 جنيه للشراء و12.690 جنيه للبيع.

وسجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) 12.665 جنيه للشراء و12.691 جنيه للبيع.

وفي كريدي أجريكول بلغ السعر 12.610 جنيه للشراء و12.700 جنيه للبيع.

وسجل بنك قناة السويس 12.630 جنيه للشراء و12.714 جنيه للبيع.
وفي بنك البركة بلغ السعر 12.609 جنيه للشراء و12.699 جنيه للبيع.

وسجل بنك مصر 12.634 جنيه للشراء و12.705 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ السعر 12.634 جنيه للشراء و12.705 جنيه للبيع.

وسجل البنك التجاري الدولي CIB 12.654 جنيه للشراء و12.702 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري بلغ السعر 12.672 جنيه للشراء و12.710 جنيه للبيع.

