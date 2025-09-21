تبدأ من 108 آلاف ريال.. أسعار ومواصفات هافال H6 GT موديل 2025 في السعودية

تعزز هافال الصينية من تواجدها في السوق السعودي، بطرح عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، منها السيارة H6 GT موديل 2025، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

أداء ومحرك هافال H6 GT موديل 2025

تستمد هافال H6 GT موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 201 حصانًا، و325 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات دبل كليتش 7 غيار.

هافال H6 GT

ابرز تجهيزات هافال H6 GT موديل 2025

تأتي السيارة هافال H6 GT موديل 2025 بعدد من التجهيزات منها، كاميرا 360 درجة، وتقنية الركن الذاتي، مع 6 وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن أمامية وخلفية لسهولة عملية الاصطفاف.

هافال H6 GT

تضم السيارة هافال H6 GT موديل 2025 شاشة عدادات قياسها 10.25 بوصة، وشاشة اخرى 12.3 بوصة للترفيه مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي مكون من 8 مكبرات، وشاحن لاسلكي، وإضاءة محيطة، مكيف هواء أوتوماتيك، فتحة سقف بانوراما.

هافال H6 GT

أسعار السيارة هافال H6 GT موديل 2025 في السعودية

تقدم السيارة هافال H6 GT موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 108,089 ريال للفئة2WD ، بينما يبدأ سعر الفئة 4WD من 119,589 ريال سعودي.