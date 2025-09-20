قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
توضيح عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
هل يجوز لبس السلاسل الفضة للرجال ؟ اعرف آراء الفقهاء ودار الإفتاء تحسم
7 نصائح لصيانة سيارتك قبل موسم دخول المدارس.. تجنب الأعطال

صبري طلبه

مع عودة الموسم الدراسي، قد يواجه قائدي السيارات بعض حالات الازدحام المروري، وخاصة في ساعات الذروة، بسبب الأنشطة التعليمية والمواعيد الروتينية الخاصة بالأعمال اليومية.

ولكي تكون الرحلة مثالية إلى حد كبير وخالية من التأخير، لزم أن نوجه بعض النصائح الخاصة بقائدي السيارات، والتي تساعدك إنجاز الكثير من الوقت والجهد، والوصول إلى وجهتك في الموعد المحدد.

7 نصائح لصيانة سيارتك قبل موسم دخول المدارس

يجب أن تتأكد من سلامة بطارية السيارة، حيث البطارية الضعيفة أو القديمة قد تتسبب في تأخر تشغيل المحرك، خاصة في الصباح الباكر، ولذلك من الأفضل فحصها لدى فني مختص أو التفكير في استبدالها لتجنب المفاجآت.

كما ننصح أن يكون معك موصلات الطاقة أو كابلات البطاريات، والتي قد تكون سبب مهم في انقاذك من عطل البطارية، أو انقاذ غيرك وتحتاج سيارته إلى شحنة بسيطة لاستعادة دوران المحرك.

من الضروري أن تقوم بتغيير زيت المحرك الخاص بالسيارة حسب الجدول المحدد، أو بالفحص الفني، وخاصة قبل موسم الاستخدام الكثيف للسيارة، حيث أن الزيت النظيف يضمن عمل المحرك بسلاسة ويحميه من الأعطال المكلفة.

نتحدث أيضًا عن نقطة لاتقل أهمية عن زيت السيارة، وهي البوجيهات والسيور، والتي تتعلق بطبيعة عمل محرك السيارة، والتي يجب أن نقوم بفحصها بعناية حتى لا يتعرض قائد المركبة إلى مشكلة أو عطل مفاجئ، في وقت لايحتمل التعطل.

يجب أن تتأكد من منظومة فرامل السيارة، والتي تعلب دورًا كبيرًا في حركة السلامة والأمان، حيث يتعرض قائد السيارة إلى أمر مفاجئ للتوقف، ولذلك كن على حذر كافي، لحماية من معك ومن حولك أيضًا.

تأكد أن الإطارات الأربعة بحالة ممتازة، وأن ضغط الهواء مضبوط حسب توصيات الشركة المصنعة، لا تنس فحص الإطار الاحتياطي أيضًا، والاطمئنان على حالته الفنية.

حاول أن يكون معك منفاخ العجلات الكهربائي، حيث بإمكانه تزويد اطار سيارتك بالهواء لحين أن تقابل اقرب مركز متخصص في اصلاح الإطارات، كما تأكد أن سيارتك تحتوي على الأدوات المخصصة لحالات الطوارئ.

