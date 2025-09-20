5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأقل سعر

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، بحسب القدرات الفنية والتقنية، أو التصميمات الهيكلية والداخلية أيضًا، بالإضافة إلى تنوع الموديلات منها 2026 الجديدة.

في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار وابرز المواصفات لـ 5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري

نيسان صني

تقدم نيسان صني 2026 بسعر يبدأ من 645,000 جنيه إلى 810,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على ناقل سرعات يدوي 5 غيار للفئة الأولى، بينما تعتمد الفئات الاخرى على نواقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، مع محركات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر.

شيري أريزو 5

يبلغ سعر الفئة الأولى من شيري أريزو 5 نحو 675,000 جنيه وصولًا إلى 755,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات يدوي واخر أوتوماتيك CVT.

كيا K4

تتراوح أسعار السيارة كيا K4 موديل 2026 بين 1,399,900 جنيه و 1,749,900 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 123 حصانًا، و151 نيوتن متر من عزم الدوران، ومحرك اخر 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ 190 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 264 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

إم جي ZS

تبدأ أسعار إم جي ZS موديل 2026 من 990,000 جنيه وصولًا إلى 1,040,000 جنيه، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 119 حصان، وناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 10.9 ثانية.

رينو كارديان

تقدم رينو كارديان 2026 بسعر يتراوح بين 849,900 جنيه و 974,900 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، بقوة إجمالية 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك.