الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
الصور الأولي من خطوبة نور شقيقة هنا الزاهد
محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ وحشي بجهينة على مساحة 600 متر
وزير التعليم العالي يفتتح العام الدراسي بجامعة القاهرة الأهلية اليوم
موضوع قضية المخدرات كذب.. حسام حبيب يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين
5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري.. الأولى بأقل سعر

سيارات 2026
سيارات 2026
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات على مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، بحسب القدرات الفنية والتقنية، أو التصميمات الهيكلية والداخلية أيضًا، بالإضافة إلى تنوع الموديلات منها 2026 الجديدة.

في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار وابرز المواصفات لـ 5 سيارات موديل 2026 في السوق المصري

نيسان صني 

نيسان صني 

تقدم نيسان صني 2026 بسعر يبدأ من 645,000 جنيه إلى 810,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على ناقل سرعات يدوي 5 غيار للفئة الأولى، بينما تعتمد الفئات الاخرى على نواقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، مع محركات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

يبلغ سعر الفئة الأولى من شيري أريزو 5 نحو 675,000 جنيه وصولًا إلى 755,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات يدوي واخر أوتوماتيك CVT.

كيا K4

كيا K4

تتراوح أسعار السيارة كيا K4 موديل 2026 بين 1,399,900 جنيه و 1,749,900 جنيه، وتأتي السيارة بمحرك 1600 سي سي، بقوة 123 حصانًا، و151 نيوتن متر من عزم الدوران، ومحرك اخر 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ 190 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 264 نيوتن متر، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

إم جي ZS

إم جي ZS

تبدأ أسعار إم جي ZS موديل 2026 من 990,000 جنيه وصولًا إلى 1,040,000 جنيه، وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 119 حصان، وناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 10.9 ثانية.

رينو كارديان

رينو كارديان

تقدم رينو كارديان 2026 بسعر يتراوح بين 849,900 جنيه و 974,900 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي تيربو، بقوة إجمالية 100 حصانًا، و142 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

دعاء الوتر

دعاء الوتر .. ردده في صلاتك يمنحك خيري الدنيا والآخرة

الدعاء

معنى حديث «الدعاء هو العبادة» .. وأسباب استجابة الدعوة سريعا

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء لتلبية احتياجات الأهالي من الفتاوى

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. الحب يحتاج الاهتمام

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

احدث ظهور لـ إسعاد يونس فى حفل توزيع جوائز دير جيست

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً
حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً
حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025 وتوقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

