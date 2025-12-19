قوات السلطة الفلسطينية تُخرج إسرائيلية من أريحا بعد اختطافها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أخرجت إسرائيلية من مدينة أريحا بالضفة الغربية، بعد أن أبلغت يوم الجمعة عن اختطافها.

اختطاف إسرائيلية في أريحا

وكانت المرأة الإسرائيلية قد اتصلت بشرطة الاحتلال مُدعيةً اختطافها وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الخاطف المزعوم هو أحد معارفها من العمل، والذي توجه بها دون علمها إلى شقة في أريحا، حيث أفادت للمحققين أن مجموعة من الفلسطينيين اعتدوا عليها قبل أن تتمكن من الفرار.

وأفاد جيش الاحتلال أنه فور تلقيه بلاغ الاختطاف المشتبه به، أرسل قوات إلى الموقع للبحث عن المرأة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، تعاونت الإدارة المدنية، التابعة لهيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) بوزارة الدفاع، مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لتحديد مكانها.

ووصلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى المنطقة التي كانت المرأة موجودة فيها، وأخرجتها ووفرت لها الحماية، ثم سلمتها إلى القوات الإسرائيلية.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إنقاذ المدنية دون وقوع أي إصابات.

ومن المقرر أن تستجوب السلطات الإسرائيلية المرأة، بما في ذلك بشأن مزاعم الاختطاف ويحظر القانون على الإسرائيليين دخول المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.