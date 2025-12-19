قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر يواصل التدريب استعدادًا لمباراة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية
مدرب آندرلخت السابق: مجموعة مصر في مونديال 2026 متوازنة.. والحسم سيكون مع بلجيكا
مغص شديد وعلقت محاليل.. تامر مجدي يكشف تطورات حالته الصحية بعد زفافه أمس | خاص
هنكسب 11 مليار دولار| ضياء رشوان يكشف تفاصيل عن بنود صفقة الغاز مع إسرائيل
كمل بنفس مجهودك.. مصطفى حسني لمحمد القلاجي: ما فيش حد بيتعب إلا وربنا بيكافئه
بوروسيا دورتموند يهزم مونشنجلادباخ بثنائية في الدوري الألماني
مقتل 7 جنود كولومبيين في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة عسكرية قرب فنزويلا
بولونيا يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بركلات الترجيح على حساب إنتر ميلان
مصر تختتم مشاركتها في دورة الألعاب الأفريقية للشباب بحصد 76 ميدالية
إصابة 5 أشخاص بالتسمم في تناول وجبة شاورما بالمحلة
ماهر فرغلي: الإخوان تستغل مؤسسات تعليمية لتمويل أنشطة مشبوهة
مفاجأة عاجلة بشأن سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة الثامنة
قوات السلطة الفلسطينية تُخرج إسرائيلية من أريحا بعد اختطافها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أخرجت إسرائيلية من مدينة أريحا بالضفة الغربية، بعد أن أبلغت يوم الجمعة عن اختطافها.

اختطاف إسرائيلية في أريحا

وكانت المرأة الإسرائيلية قد اتصلت بشرطة الاحتلال مُدعيةً اختطافها وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الخاطف المزعوم هو أحد معارفها من العمل، والذي توجه بها دون علمها إلى شقة في أريحا، حيث أفادت للمحققين أن مجموعة من الفلسطينيين اعتدوا عليها قبل أن تتمكن من الفرار.

وأفاد جيش الاحتلال أنه فور تلقيه بلاغ الاختطاف المشتبه به، أرسل قوات إلى الموقع للبحث عن المرأة، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي الوقت نفسه، تعاونت الإدارة المدنية، التابعة لهيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) بوزارة الدفاع، مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لتحديد مكانها.

ووصلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى المنطقة التي كانت المرأة موجودة فيها، وأخرجتها ووفرت لها الحماية، ثم سلمتها إلى القوات الإسرائيلية.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إنقاذ المدنية دون وقوع أي إصابات.

ومن المقرر أن تستجوب السلطات الإسرائيلية المرأة، بما في ذلك بشأن مزاعم الاختطاف ويحظر القانون على الإسرائيليين دخول المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 ديسمبر 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج الحمل حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. كن واثقًا من قدراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. تجاوز العقبات وتحقيق أهدافك بنجاح

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. التكيف والإبداع لتجاوز الصعاب

