المركز الثقافي الروسي والجمعية المصرية للكاريكاتير يحتفيان بـ محمد صبحي | صور
الصور الأولى لحريق هيئة الأركان المشتركة للجيش الإيراني | شاهد
جنا دياب تتصدر التريند بأول حملة إعلانية في مسيرتها بأغنية معاك بغني
سلوى بكر: المرأة المصرية كان لها دور في مواجهة الجماعات المتطرفة
احمد شوبير: عرض إسباني لضم بلال عطية من النادي الأهلي
الجيش الإيراني: السيطرة على حريق في ثكنة عسكرية بالعاصمة طهران
تحذير عاجل من النظر إلى الشمس يوم 17 فبراير 2026.. ما السبب؟
دويتو روحاني يجمع مصطفى عاطف وعمر علي في دولة التلاوة
نجم ريال مدريد ينتقل إلى الدوري الأمريكي
جنش يحصل على لقب رجل مباراة الطلائع والاتحاد السكندري
الأم وابنها وقعوا من تامن دور | صدمة في العصافرة
الأولوية للصواريخ الباليستية.. تطورات خطيرة في إيران بشأن المواقع النووية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل المحاليل والحقن أثناء الصيام تُفطر؟.. أمين الفتوى يجيب

هل المحاليل والحقن أثناء الصيام تُفطر؟
هل المحاليل والحقن أثناء الصيام تُفطر؟
عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات قائلاً: أنا عندي مشكلة في العظم، لكن هيدوني علاج في محلول وهعلّقه في رمضان وأنا صايمة، هو كده العلاج ده يفطر ولا لا؟»،  قائلًا: «هذا المحلول لا يؤثر على صحة الصيام»، مؤكدًا أن كثيرًا من الناس يعتقدون أن الحقن أو المحاليل التي تدخل الجسم عن طريق الوريد أو العضل تُبطل الصيام، وهو اعتقاد غير صحيح.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، أن المحاليل والحقن، سواء كانت علاجية أو حتى على سبيل التغذية، لا تُبطل الصيام، مشيرًا إلى أن دخول هذه المواد إلى الجسم لا يتم من منفذ مفتوح من المنافذ التي يُبطل الصيام الدخول منها، مثل الفم أو الأنف، مؤكدًا أن الصيام لا يبطل إلا بالأكل أو الشرب المتعمد أو ما في حكمهما.

وبيّن الشيخ محمد كمال أن العلماء قرروا أن المحاليل والحقن تسري تحت الجلد أو عبر الوريد، ولا تمر من المنافذ الطبيعية التي نص الشرع على اعتبارها في إفساد الصيام، موضحًا أن المحلول، حتى وإن كان يُستخدم للتغذية، لا يؤثر في صحة الصيام، وبالتالي يكون صيام السيدة صحيحًا ولا شيء فيه من الناحية الشرعية.

وأشار أمين الفتوى إلى شرط مهم، وهو أن يكون الصائم قادرًا صحيًا على الصيام، موضحًا أنه إذا قرر الطبيب المختص أن الصيام يُشكل خطرًا على صحة المريض، فإن الواجب الشرعي في هذه الحالة هو الالتزام بتعليمات الطبيب، وعدم الصيام، لأن حفظ النفس مقدم، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كُتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا»، مؤكدًا أن المريض في هذه الحالة ينال الأجر كاملًا، ويقضي الأيام بعد ذلك إذا استطاع.

وأكد على أن المحاليل والحقن، بما فيها حقن الفيتامينات، لا تُبطل الصيام سواء في صيام الفريضة أو النافلة، قائلًا: «المحلول باختصار لا يبطل الصيام، والصيام معه صحيح في رمضان أو غير رمضان، وحتى حقن الفيتامينات لا مشكلة فيها، والصيام معها صحيح».

أمين الفتوى دار الإفتاء صحة الصيام هل المحاليل تفطر هل الحقن تفطر في رمضان

