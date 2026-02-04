قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير
استعدادا لـ رمضان.. منال عوض: توفير 7823 منفذا ومعرضا لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟.. على جمعة يوضح

إيمان طلعت

أجاب الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال ورد اليه مضمونة:" ما صحة حديث "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا"؟..

ليجيب "جمعة"، إن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا صحيح وبه أخذ الشافعية إلا لمن كان له عادة على الصيام، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : « إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، روى أبو داود.

صحة حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ؟

وأوضح فإذا تأملنا فى الحديث وجدنا ان يوم 16 شعبان هو بداية النصف الثاني من شهر شعبان فلا نصوم من يوم 16، فإذا كان يوم 16 شعبان يوم اثنين وانا بصوم الأثنين والخميس فصومه أو بصوم مما عليا من أيام رمضان فصومه،فهذا صيام له سبب أو من كان له عادة ان يصوم شهر شعبان كله، ولكن لا تنشأ صيام بلا سبب او تأتي فى النصف الثاني من شعبان الذي يبدأ من يوم 16وتصوم بلا سبب أو عادة.

حكم صوم النصف الثاني من شعبان

وتابع المفتي السابق أنه يستثنى من ذلك جواز الصيام بعد نصف شعبان لمن كانت له عادة بالصيام، كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس أو كان عليه قضاء أيام.

وواصل أن الشافعية عملوا بهذا الحديث، فقالوا،" بأنه لا يجوز أن يصوم العبد بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة ، أو وصله بما قبل النصف".

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الثاني من شعبان خاصَّة إذا وافق عادةً للمسلم، كصيام يوم الإثنين والخميس، أو قضاء أيام فائتة أو نذر أو غيرها من أنواع الصيام التي لها سبب.

هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان ؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز صيام النصف الثاني من شعبان ؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن من كام متعودا على الصيام قبل النصف من شعبان، كأن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم رجب وشعبان، أو يصوم يومي الاثنين والخميس، فيجوز له الصيام بعد النصف من شعبان.

وأشار إلى أن الذي لا يصوم قبل نصف شعبان فلا يصوم في النصف الثاني من شعبان، لأن النبي الكريم يقول "حتى يتقوى لصيام شهر رمضان" فمن يصوم باستمرار قبل نصف شعبان، جسده يتعود على الصيام فلن يتضرر من الصيام في النصف الثاني من شعبان.

أما الذي لا يصوم قبل نصف شعبان، فربما لو صام في النصف الثاني من شعبان، لضعف جسدهم ولن يقدروا على صيام شهر رمضان، أو تأثرت صحتهم.

حكم صيام شهر شعبان كاملا

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.

وأضافت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر».

