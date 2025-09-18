قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

7 نصائح لحماية إطارات السيارات من التلف والمخاطر

اطارات السيارة
اطارات السيارة
صبري طلبه

تعتبر إطارات السيارات من أهم عناصر الأمان والحماية على الطريق، حيث تعد حلقة الوصل بين المنظومة الحركية والطريق ، وأي خلل بها قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة أثناء القيادة.

مشكلات اطارات السيارة و اسعار اصلاحها

ونسعى دوما نحو الحفاظ على سلامة الإطارات، حيث يضمن ذلك قيادة امنة إلى جانب زيادة عمرها الافتراضي.

ولذلك يقدم موقع صدى البلد 7 نصائح أساسية تساعد السائقين على تجنب التلف والمشكلات المفاجئة.

نصائح لحماية اطارات السيارات من التلف 

نبدأ بالمتابعة الدورية لضغط الهواء، حيث يجب فحص ضغط الإطارات من وقت لآخر، لأن زيادة أو نقصان الضغط يؤثر بشكل مباشر على ثبات السيارة ويؤدي إلى تآكل غير متوازن.

وثاني نقطة في هذا الموضوع تتعلق بفحص الإطارات بصرياً،  من الضروري التأكد أنها تخلو من الشقوق أو الانتفاخات أو الأجسام الغريبة العالقة، مثل المسامير أو الحصى، أوي أي مظهر غير طبيعي لها.

يجب الالتزام بوزن الحمولة المحددة، حيث تحميل السيارة بأكثر من طاقتها يزيد الضغط على الإطارات ويعرضها للتلف السريع أو تعرضها لمشكلة أكبر اثناء القيادة.

ننصح أيضا بالاتزام بالسرعات المقررة، وتجنب التسارع والتوقف المفاجئ الذي يؤثر بشدة على حالة الاطار، والاهم من ذلك سلامتك وسلامة من حولك على الطريق.

يجب أن نهتم بعملية تدوير الإطارات، حيث ينصح بتبديل أماكن الإطارات كل 10 آلاف كيلومتر تقريباً لضمان تآكل مستاوي للإطارات.

قم بضبط زوايا العجلات بشكل دوري، حيث تجاهل تلك النقطة تؤدي إلى اهتزاز السيارة واستهلاك غير منتظم للإطارات.

تعود على ركن السيارة في أماكن مظللة وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة، حتى لا تؤثر الحرارة العالية على المطاط الخاص بالإطار والتسبب في مشكلات التشقق، كما ننصح بالابتعاد عن الاماكن المغمورة بالمياه.

