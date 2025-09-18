هيونداي النترا AD موديل 2025 كسر زيرو.. بهذا السعر

يضم سوق السيارات في مصر، مجموعة متنوعة من طرازات هيونداي الكورية الجنوبية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة باختلاف الأجيال الموديلات المقدمة، منها إصدارات إلنترا.

وتعد إلنترا AD من أبرز سيارات السيدان التي انطلقت في مصر، وصولًا إلى موديلات 2025، حيث ظهرت احدى هذه الإصدارات في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو.

هيونداي النترا AD

رصدت السيارة بسعر يبلغ مليون جنيه، ضمن فئات عالية التجهيز، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، وننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للموديلات والفئة، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل.

مواصفات هيونداي النترا AD

زودت هيونداي إلنترا AD بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 6 نقلات.

هيونداي النترا AD

يبلغ متوسط استهلاك هيونداي إلنترا AD من الوقود حوالي 6.8 لترًا، عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س في مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية.

هيونداي النترا AD

تحتوي هيونداي إلنترا AD على فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، قفل مركزي، إنذار مانع للسرقة، حساسات ركن، كاميرا خلفية، مرايات جانبية كهربائية.

هيونداي النترا AD

زودت هيونداي إلنترا AD بنظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، بلوتوث، مكيف هواء، جنوط رياضية، مصابيح ضباب، مقدمة حادة الشكل، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان، مع نسبة طول بلغت 4620 مم، و1800 مم للعرض، وبارتفاع 1450 مم.