قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي النترا AD موديل 2025 كسر زيرو.. بهذا السعر

هيونداي النترا AD
هيونداي النترا AD
صبري طلبه

يضم سوق السيارات في مصر، مجموعة متنوعة من طرازات هيونداي الكورية الجنوبية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة باختلاف الأجيال الموديلات المقدمة، منها إصدارات إلنترا.

وتعد إلنترا AD من أبرز سيارات السيدان التي انطلقت في مصر، وصولًا إلى موديلات 2025، حيث ظهرت احدى هذه الإصدارات في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو.

هيونداي النترا AD

رصدت السيارة بسعر يبلغ مليون جنيه، ضمن فئات عالية التجهيز، مع مفهوم الفبريكا بالكامل، وننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للموديلات والفئة، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل.

مواصفات هيونداي النترا AD

زودت هيونداي إلنترا AD بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على إنتاج قوة إجمالية قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 6 نقلات.

هيونداي النترا AD

يبلغ متوسط استهلاك هيونداي إلنترا AD من الوقود حوالي 6.8 لترًا، عند قطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س في مدة زمنية قدرها 11.6 ثانية.

هيونداي النترا AD

تحتوي هيونداي إلنترا AD على فرامل abs مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، قفل مركزي، إنذار مانع للسرقة، حساسات ركن، كاميرا خلفية، مرايات جانبية كهربائية.

هيونداي النترا AD

زودت هيونداي إلنترا AD بنظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، بلوتوث، مكيف هواء، جنوط رياضية، مصابيح ضباب، مقدمة حادة الشكل، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيدان، مع نسبة طول بلغت 4620 مم، و1800 مم للعرض، وبارتفاع 1450 مم.

إلنترا هيونداي هيونداي النترا AD سعر هيونداي النترا AD أسعار هيونداي النترا AD

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

ترشيحاتنا

مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي

الأفريقي للتنمية" يستثمر 25 مليون دولار في أسهم صندوق صرف العملات العالمي TCX

سعر الجنيه الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 18-9-2025

سعر الفضة

الملاذ الآمن: بعد صعود تاريخي… الفضة تتراجع بفعل جنى الأرباح

بالصور

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد