كسر زيرو .. سعر كيا سبورتاج GT-LINE موديل 2024

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الإصدارات الكورية الجنوبية، ابرزها السيارة كيا سبورتاج، والتي قدمت عبر أجيال متنوعة، واستطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة وسط الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

مواصفات كيا سبورتاج 2024

تأتي كيا سبورتاج بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصان، و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تجهيزات كيا سبورتاج 2024

تحتوي كيا سبورتاج 2024 على شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة مالتي فانكشن، بلوتوث، مدخل USB، فتحة سقف زجاجية بانوراما، كاميرا لسهولة الاصطفاف، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية، جنوط رياضية، إنذار، نظام ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات صوتية.

كما تحتوي كيا سبورتاج 2024 على مكيف هواء أوتوماتيك، وبصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، مثبت سرعة، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

سعر كيا سبورتاج GT-LINE

ظهرت كيا سبورتاج GT-LINE في السوق المصري للسيارات المستعملة ضمن فئات 2024 بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 2 مليون جنيه، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة كسر زيرو أو مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار حسب الفئة والموديل، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل.