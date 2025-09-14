قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
احتفالا بتأسيسها.. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة في قاعدة "اليمام"
بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
أخلاق النبي مع غيره .. يجيب الدعوة ويكرم القوم ويقبل الهدية
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كسر زيرو .. سعر كيا سبورتاج GT-LINE موديل 2024

كيا سبورتاج 2024
كيا سبورتاج 2024
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الإصدارات الكورية الجنوبية، ابرزها السيارة كيا سبورتاج، والتي قدمت عبر أجيال متنوعة، واستطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة وسط الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

مواصفات كيا سبورتاج 2024

تأتي كيا سبورتاج بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مع تقنيات الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 180 حصان، و265 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

كيا سبورتاج 2024

تجهيزات كيا سبورتاج 2024

تحتوي كيا سبورتاج 2024 على شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة مالتي فانكشن، بلوتوث، مدخل USB، فتحة سقف زجاجية بانوراما، كاميرا لسهولة الاصطفاف، حساسات ركن، مرايات جانبية كهربائية، جنوط رياضية، إنذار، نظام ترفيهي يصل إلى 6 مكبرات صوتية.

كيا سبورتاج 2024

كما تحتوي كيا سبورتاج 2024 على مكيف هواء أوتوماتيك، وبصمة خارجية لسهولة فتح وغلق السيارة، بالإضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، مثبت سرعة، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.

كيا سبورتاج 2024

سعر كيا سبورتاج GT-LINE

ظهرت كيا سبورتاج GT-LINE في السوق المصري للسيارات المستعملة ضمن فئات 2024 بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ 2 مليون جنيه، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة كسر زيرو أو مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار حسب الفئة والموديل، بالإضافة إلى الكشف الفني الشامل.

كيا سبورتاج كيا سبورتاج كيا سبورتاج 2024 سعر كيا سبورتاج 2024 أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

إصابة 8 إسرائيليين في حادث جنوبي فيتنام| تفاصيل

محمود الخطيب

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

صورة ارشيفية

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

ترشيحاتنا

دعاء المساء لخيري الدنيا والآخرة

دعاء المساء لخيري الدنيا والآخرة.. لا تفوت ثوابه

صلاة المرأة

ما حكم نزول الإفرازات أثناء الصلاة؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

الصلاة

أركان الصلاة وحكم الشك في عدد الركعات.. عضو بالأزهر تجيب

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كلية الإعلام ومستقبل صناعة الوعي في مصر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

المزيد