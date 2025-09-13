قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: عرض جديد من الزمالك لتجديد عقد محمد السيد
أرملة تشارلي كيرك: زوجي كان مبشرا برحمة الله.. ورسالته ستستمر
2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص
︎"الطفولة والأمومة" يعلن عن ميثاق شرف لمناهضة جريمة ختان الإناث
أبو العينين: الاحتلال يتمدد والحرب تتسع والعالم يتفرج في صمت
أزعج ممولين وأغضب دوائر القرار.. تفاصيل جديدة تكشف سبب اغتيال تشارلي كيرك
تفاصيل الحكم على 9 شركات بتهمة التلاعب بالبورصة بـ 40 مليون جنيه
قرار عاجل بشأن عصابة مسلحة استولت على 11 مليون جنيه في "كمين وهمي" بمدينة نصر
توليت يشارك صورة مع إليسا قبل إحيائها حفلا بالقاهرة غدا
فيريرا: الزمالك استحق الفوز بثلاثية على المصري
يانيك فيريرا: الفوز على المصري مستحق وكنا نستطيع تسجيل 5 أهداف
إعانة كبيرة .. وزير العمل يكشف تطورات أزمة موظفة فقدت رضيعها بسبب إجازة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات سيدان أحدث موديل .. الأولى بأرخص سعر

سيارات سيدان
سيارات سيدان
صبري طلبه

يضم سوق السيارات في مصر الكثير من الطرازات المتنوعة، باختلاف بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم سواء من الفئة الرياضية أو الهاتشباك، أو فئة السيدان صاحبة الشعبية الكبيرة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات 5 سيارات سيدان في السوق المصري.

 

سوزوكي سويفت ديزاير

سوزوكي سويفت ديزاير

تقدم السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2025 بسعر 829,900 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات cvt أوتوماتيكي.

هيونداي النترا AD

هيونداي النترا AD

تعتمد هيونداي إلنترا AD موديل 2026 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 945,000 جنيه و 1,135,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تبدأ أسعار السيارة تويوتا كورولا 2025 من 1,300,000 جنيه إلى 1,650,000 جنيه، وتعتمد على محرك سعة 1600 سي سي بقوة 120 حصان و154 نيوتن، وعزم الدوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك "جر أمامي" طرازCVT، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية.

هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تتراوح أسعار السيارة هيونداي أكسنت RB لموديلات 2026 بين 799,900 جنيه و 930,000 جنيه، بينما تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

شانجان UNI-V

شانجان UNI-V

تقدم السيارة شانجان UNI-V موديل 2026 بسعر 1,350,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 185 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك طراز DSG.

أسعار السيارات أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات في السوق المصري أحدث أسعار السيارات سيارات سيدان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أرشيفية

طرد الأمريكيين مقابل الحماية من إسرائيل.. إيران تعرض درعها الصاروخي على قطر

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

ترشيحاتنا

كويكب يقترب من الأرض

كويكب عملاق يقترب من الأرض خلال أيام وناسا تحذر.. ما القصة؟

كل ما تريدين معرفته عن سرطان عنق الرحم.. أسبابه وأعراضه

كل ما تريدين معرفته عن سرطان عنق الرحم.. أسبابه وأعراضه

عواصف مغناطيسية

الأرض تستعد لمواجهة اضطرابات مغناطيسية بفعل ثقب ضخم.. ما القصة؟

بالصور

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

واشنطن في ورطه

مصر مش هتسكت .. شوف اللواء سمير فرج قال إيه عن ورطة أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد