5 سيارات سيدان أحدث موديل .. الأولى بأرخص سعر

يضم سوق السيارات في مصر الكثير من الطرازات المتنوعة، باختلاف بلد المنشأ، والتجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عناصر التصميم سواء من الفئة الرياضية أو الهاتشباك، أو فئة السيدان صاحبة الشعبية الكبيرة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات 5 سيارات سيدان في السوق المصري.

سوزوكي سويفت ديزاير

سوزوكي سويفت ديزاير

تقدم السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2025 بسعر 829,900 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات cvt أوتوماتيكي.

هيونداي النترا AD

هيونداي النترا AD

تعتمد هيونداي إلنترا AD موديل 2026 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 127 حصانًا، و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 945,000 جنيه و 1,135,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تبدأ أسعار السيارة تويوتا كورولا 2025 من 1,300,000 جنيه إلى 1,650,000 جنيه، وتعتمد على محرك سعة 1600 سي سي بقوة 120 حصان و154 نيوتن، وعزم الدوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك "جر أمامي" طرازCVT، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية.

هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تتراوح أسعار السيارة هيونداي أكسنت RB لموديلات 2026 بين 799,900 جنيه و 930,000 جنيه، بينما تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 4 غيار، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

شانجان UNI-V

شانجان UNI-V

تقدم السيارة شانجان UNI-V موديل 2026 بسعر 1,350,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 185 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك طراز DSG.