ذكرى رحيل مها صبري.. صوت الرومانسية في زمن الفن الجميل

تحل اليوم "الثلاثاء" ذكرى رحيل المطربة والممثلة مها صبري، إحدى أبرز نجمات الغناء والسينما في خمسينيات وستينيات القرن الماضي بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الغنائية والسينمائية.

وُلدت الفنانة مها صبري عام 1932 واسمها الحقيقي زكية فوزي محمود ونشأت في أسرة بسيطة وعاشت طفولة عادية بين إخوتها دون أن تتخيل يوما أنها ستصبح واحدة من نجمات الفن رغم عشقها المبكر للغناء وتمتعها بصوت جميل وحضور لافت منحها ثقة كبيرة بالنفس.

كانت انطلاقتها الفنية عام 1959 عندما اكتشفتها الفنانة والمنتجة ماري كويني وقدمتها في فيلم "أحلام البنات" أمام رشدي أباظة وعبد السلام النابلسي الذي اختار لها اسمها الفني مها صبري، ومنذ ذلك الحين بدأت تشق طريقها بثبات في عالم الطرب والتمثيل واشتهرت بتقديم الأغاني الخفيفة وكانت من أوائل المطربات اللاتي قدمن الأغنية الشعبية بأسلوب راق ومتميز.

عرفها الجمهور من خلال عدد من الأغاني الناجحة من بينها "قد إيه حبيتك إنت" و"امسكوا الخشب يا حبايب "وما تزوقيني يا ماما قوام يا ماما" ووحشني كلامك" التي لا تزال حاضرة في ذاكرة محبي الفن الأصيل.

وعلى الصعيد السينمائي شاركت مها صبري في بطولة أكثر من 25 فيلما من أبرزها "عودة الحياة" و"حسن وماريكا "وحب وحرمان "و"لقمة العيش" و"إسماعيل يس في السجن "وأنا العدالة وحب" و"عذاب وحكاية غرام "و"القاهرة في الليل "وحلوة وكذابة" "ومنتهى الفرح" و"العمر أيام"و"بين القصرين "وتنابلة السلطان" والسكرية" وغيرها من الأفلام التي شكلت رصيدا فنيا متنوعا.

كما شاركت في عدد من المسلسلات الإذاعية من بينها "أجدع زواج في العالم "وقدمت على خشبة المسرح" أوبريت حمدان" و"بهانة" و"وداد الغازية" وكان لها حضور تلفزيوني من خلال مسلسل "ناعسة " وحصلت خلال مشوارها على وسام الفنون من الطبقة الأولى من تونس تقديرا لعطائها الفني.

رحلت الفنانة مها صبري بعد صراع طويل مع المرض عام 1989 عن عمر يناهز 57 عاما وستظل علامة مضيئة في تاريخ الغناء والسينما بأعمال خالدة حفظت لها مكانة خاصة في قلوب جمهورها وذاكرة الفن.