شوبير يكشف تفاصيل جديدة بملف تسوية رحيل فيتوريا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس اتفاق جديد أبرمه اتحاد الكرة المصري مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقب أزمة الشرط الجزائي بين الطرفين.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي مع شوبير على راديو أون سبورت إف إم ك:"اتحاد الكرة اضطر إلى إجراء تسوية مالية مع فيتوريا تتضمن دفع نصف مليون دولار إضافية فوق قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد".

وأكد إلى أن الاتحاد كان قد توصل في وقت سابق إلى تسوية مبدئية مع المدرب البرتغالي، قبل أن يتراجع عنها بدعوى أن بنود التعاقد تمنع صرف أي مستحقات لفيتوريا، إلا أن مراجعة الموقف القانوني كشفت خطأ هذا التقدير.



وأضاف شوبير أن اتحاد الكرة سارع بعدها إلى سداد قيمة الشرط الجزائي، غير أن فيتوريا رفض الاكتفاء به، مطالبًا بالحصول على كامل قيمة عقده، ما وضع الاتحاد أمام خيارين أحلاهما مر، إما القبول بتسوية جديدة تتضمن منح المدرب السابق نصف مليون دولار إضافية، أو دفع قيمة العقد كاملة والتي تصل إلى نحو 4.5 مليون دولار.

وطالب شوبير ،بضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين في صياغة العقود، حفاظًا على المال العام ومنع تكرار مثل هذه الأزمات.

وأتم حديثه مؤكدًا ثقته الكاملة فيما طرحه، ومتحديًا أي مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم الشهير بـ"الجبلاية" أن يخرج لنفي هذه التفاصيل أو تكذيبها.