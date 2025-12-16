قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
«أمهات مصر»: تكرار وقائع التحرش بأطفال المدارس ناقوس خطر يستدعي تحركًا عاجلًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل جديدة بملف تسوية رحيل فيتوريا

شوبير
شوبير
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس اتفاق جديد أبرمه اتحاد الكرة المصري مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقب أزمة الشرط الجزائي بين الطرفين.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي مع شوبير على راديو أون سبورت إف إم ك:"اتحاد الكرة اضطر إلى إجراء تسوية مالية مع فيتوريا تتضمن دفع نصف مليون دولار إضافية فوق قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد".

وأكد إلى أن الاتحاد كان قد توصل في وقت سابق إلى تسوية مبدئية مع المدرب البرتغالي، قبل أن يتراجع عنها بدعوى أن بنود التعاقد تمنع صرف أي مستحقات لفيتوريا، إلا أن مراجعة الموقف القانوني كشفت خطأ هذا التقدير.

وأضاف شوبير أن اتحاد الكرة سارع بعدها إلى سداد قيمة الشرط الجزائي، غير أن فيتوريا رفض الاكتفاء به، مطالبًا بالحصول على كامل قيمة عقده، ما وضع الاتحاد أمام خيارين أحلاهما مر، إما القبول بتسوية جديدة تتضمن منح المدرب السابق نصف مليون دولار إضافية، أو دفع قيمة العقد كاملة والتي تصل إلى نحو 4.5 مليون دولار.

وطالب شوبير ،بضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين في صياغة العقود، حفاظًا على المال العام ومنع تكرار مثل هذه الأزمات.

وأتم حديثه مؤكدًا ثقته الكاملة فيما طرحه، ومتحديًا أي مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم الشهير بـ"الجبلاية" أن يخرج لنفي هذه التفاصيل أو تكذيبها.

الإعلامي أحمد شوبير شوبير اتحاد الكرة المصري البرتغالي روي فيتوريا فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عوض تاج الدين

التعليم العالي: مصر لم تكن بعيدة عن التشخيص للأمراض النادرة المعروفة

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة ومحافظ أسيوط يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة

رئيسة القومي للطفولة والأمومة ومحافظ أسيوط يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة

نفي

الوزراء يوضح حقيقة زيادة أسعار سيارات نقل المياه بمطروح

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد