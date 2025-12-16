بينهم مصري .. شوبير يعلن عن حكام نهائي كأس الإنتركونتنتال

شارك الاعلامي احمد شوبير منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك





وكتب شوبير :" اسماعيل الفاتح يدير نهائي انتر كونتنتال بين باريس سان جيرمان وفلامنجو وامين عمر حكما رابعا ومحمود عز الرجال مساعد احتياطي".

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لفريقه قبل مواجهة أتلتيك بلباو، في اللقاء المقرر انطلاقه بعد قليل على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض باريس سان جيرمان المباراة بهدف واحد هو حصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه بين الثمانية الأوائل، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 12 نقطة. وفي المقابل، يعيش بلباو وضعًا صعبًا في البطولة باحتلاله المركز الـ28 برصيد 4 نقاط فقط بعد خمس جولات.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: إيمري – ماركينيوس – باشو – مينديش

خط الوسط: نيفيس – فيتينيا – رويز

خط الهجوم: كفاراتسيخيليا – مايولو – باركولا