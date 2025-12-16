قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على سائق أتوبيس مدرسة بالمنيا عرض حياة الأطفال للخطر
قرار جديد ضد المتهم بالتحـ.ـرش بطلاب مدرسة التجمع
محلل: خروقات وقف إطلاق النار في غزة ليست حادثا عابرا بل ورقة ضغط سياسية بيد نتنياهو
وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتفقدان 6 مدارس بإدارة إدفو
قافلة «زاد العزة» الـ95 تنطلق إلى غزة محمّلة بأكثر من 8 آلاف طن مساعدات
أحمد حسن يعلن عن مفاجأة لجماهير الزمالك
الزمالك على صفيح ساخن| إدارة النادي تواجه التحقيقات.. وأزمة الأرض تهدد مستقبل القلعة البيضاء
رئيس ضمان الجودة: التعليم الأزهري ركيزة علمية وثقافية أصيلة في مصر والعالم الإسلامي
الزمالك معلقا على أزمة أرض أكتوبر: نثق في المؤسسات المصرية
الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وأمطار متفاوتة الشدة حتى الثلاثاء
رحلات حج وعمرة وهمية.. القبض على المسئولين عن 26 شركة سياحية غير مرخصة
أبناء الجوهري.. إسلام صادق يعلق علي تأهل منتخب الأردن لنهائي كأس العرب
رياضة

بينهم مصري .. شوبير يعلن عن حكام نهائي كأس الإنتركونتنتال

يمنى عبد الظاهر

شارك الاعلامي احمد شوبير منشورا جديدا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك


 

وكتب شوبير :" اسماعيل الفاتح يدير نهائي انتر كونتنتال بين باريس سان جيرمان وفلامنجو وامين عمر حكما رابعا ومحمود عز الرجال مساعد احتياطي".

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي لفريقه قبل مواجهة أتلتيك بلباو، في اللقاء المقرر انطلاقه بعد قليل على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

ويخوض باريس سان جيرمان المباراة بهدف واحد هو حصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه بين الثمانية الأوائل، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 12 نقطة. وفي المقابل، يعيش بلباو وضعًا صعبًا في البطولة باحتلاله المركز الـ28 برصيد 4 نقاط فقط بعد خمس جولات.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: إيمري – ماركينيوس – باشو – مينديش

خط الوسط: نيفيس – فيتينيا – رويز

خط الهجوم: كفاراتسيخيليا – مايولو – باركولا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء: الاستفادة من التقنيات المتقدمة والشراكات الدولية لدمج مصادر الطاقة المتجددة

تخريج الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية (1000 مدير مدرسة)

تخريج الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" .. صور

ضبطيات قوات حرس الحدود

قائد قوات حرس الحدود: نمتلك أحدث الإمكانيات لحماية حدود مصر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

