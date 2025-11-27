باريس سان جيرمان يكتسح توتنهام بخماسية في دوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت خماسية باريس عن طريق فيتينيا (هاتريك) وفابيان رويز وويليام باتشو في الدقائق 45، 53، 59، 65، 76، 90+3.

فيما جاءت ثلاثية توتنهام عن طريق ريتشارليسون وراندال كولو مواني (هدفين) في الدقائق 35، 50، 72.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: زائير إيمري، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينها، فابيان رويز

خط الهجوم: بارمولا، نجانتو، كفارتسخيليا.

فيما جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، جراي، فان دي فين، روميرو، سبنس

خط الوسط: بنتانكور، بيرجفال، سار

خط الهجوم: ريتشارلييسون، كولو مواني