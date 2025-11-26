تشكيل قمة باريس سان جيرمان وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: زائير إيمري، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينها، فابيان رويز

خط الهجوم: بارمولا، نجانتو، كفارتسخيليا.

فيما جاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، جراي، فان دي فين، روميرو، سبنس

خط الوسط: بنتانكور، بيرجفال، سار

خط الهجوم: ريتشارلييسون، كولو مواني.