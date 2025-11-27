لا نتاجر بأطفالنا.. أب يروي وجعه وتحديات تربية 4 توائم

خصص برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، وتقدمه الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة استعرض خلالها تجربة أسرة رزقت بأربعة توائم دفعة واحدة، وما تواجهه من تحديات يومية في تربيتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.



قالت الأم إنها رُزقت بالأطفال الأربعة مرة واحدة، وأشارت إلى أنها كانت تخشى آلام الولادة القيصرية، موضحة رغبتها في تربية أبنائها وفق تعاليم الدين الصحيح والقيم السليمة. وأكدت أنها تواجه ضغوطاً نفسية متكررة بسبب حجم المسؤوليات، لكنها تتجاوزها من أجل أطفالها ومنزلها.

من جانبه، نفى الأب الاتهامات التي يوجهها البعض له بأنه يستغل أبنائه، مؤكداً أن حديثه المتكرر عن معاناته هدفه إظهار حجم الصعوبات التي تواجه الأسرة، وليس البحث عن مكاسب أو دعم غير مستحق.

وأضاف أن مسلسل "كارثة طبيعية" ساعد في إيصال معاناته للناس، وكان له تأثير إيجابي في زيادة الوعي بما تمر به الأسرة.

وكشف الأب أنه يشتري شهرياً نحو 35 علبة لبن أطفال، بينما توفر له وزارة الصحة خمس علب فقط، ما يضطره لشراء الباقي من راتبه الذي لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، في ظل إقامته في شقة إيجار، وهو ما يزيد العبء المالي على الأسرة بشكل كبير.



