جامعة المنيا.. اعتماد كلية التربية للطفولة المبكرة وبرنامجَي الميكاترونيات بالهندسة

أعلنت جامعة المنيا ان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اعلنت حصول كلية التربية للطفولة المبكرة على الاعتماد المؤسسي، وكذلك اعتماد برنامجَي الميكاترونيات بكلية الهندسة، وبرنامج إعداد معلم علم النفس التربوي بكلية التربية، بعد استيفائها معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.

وأكّد الدكتور عصامُ فَرَحات، رئيسُ الجامعة ، أن هذا الإنجاز الجديد يُجسِّد التزام الجامعة بتنفيذ استراتيجيتها الشاملة للارتقاء بالأداء الأكاديمي وتطوير البرامج التعليمية وفق أعلى معايير الجودة، موضحًا أن اعتماد هذه البرامج يعكس جهود الكليات في تحديث مناهجها، وتطوير بنيتها التحتية، وتعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتحسين التجربة التعليمية المقدمة للطلاب.



وأشار إلى أن الجامعة تسعى، في احتفالها بيوبيلها الذهبي، إلى استكمال اعتماد أغلب كلياتها وبرامجها الأكاديمية، والحصول على الاعتماد المؤسسي للجامعة تأكيدًا لالتزامها بالجودة الشاملة وتعزيزًا لمكانتها التنافسية.

وأوضح الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أن اعتماد كلية التربية للطفولة المبكرة والبرامجين جاء بعد عملية تقييم شاملة قامت بها فرق المراجعة الخارجية، شملت مراجعة قدرات المؤسسة وبرامجها، وقياس مستوى تحقيق نواتج التعلم، وتطبيق معايير الحوكمة، وتفعيل المشاركة المجتمعية.

